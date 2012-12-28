Липецкая вечЁрка: приговор по делу «черных риелторов», месть «Мерседесу» и внезапная отмена шоу
Липецкая вечЁрка: приговор по делу «черных риелторов», месть «Мерседесу» и внезапная отмена шоу
Сегодня, 18 марта, экс-делопроизводителя МФЦ осудили по делу «черных риелторов», полицейские задержали подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля, и липчане, купившие билеты на шоу «Оркестр при свечах Muse. Саундтреки», пытаются вернуть деньги.
Работая делопроизводителем УМФЦ Липецкой области в 2022–2023 годах она брала фиктивные документы по сделкам купли-продажи квартир умерших собственников, а также заявления о государственной регистрации прав на подставных лиц и направляла их в региональное управление Росреестра. Таким образом участники организованной группы присвоили более 9,3 миллиона рублей, полученные от продажи недвижимости.
Ранее был осужден 61-летний организатор преступной группы, который получил шесть лет колонии общего режима. Мужчина находил выморочное имущество — квартиры умерших, которые не перешли по наследству и должны были отойти городу, с помощью сообщников подделывал документы на квартиры и продавал их. В организованную группу входили работники управляющих компаний, БТИ Липецкой области и МФЦ.
«А мы им доверяем, а они вот значит как, аферисты», — ужаснулась Светлана.
«Должностное лицо в составе организованной группы отделалась трояком за совершение тяжкого преступления! Откуда такой гуманизм, уважаемые судьи?» — удивился В отставке.
Сегодня было довольно много новостей из судов.
Жителя Краснодарского края будут судить за ДТП под Липецком с двумя погибшими. Авария случилась 29 декабря 2025 года на трассе Липецк-Хлевное. Там столкнулись «Хёндай Солярис» и «Дэу Матиз». В ДТП погибли 46-летняя пассажирка «Хендая» и 42-летняя водитель «Матиза», а водитель «Хендая» и его пассажир получили травмы.
По данным следствия, краснодарец, водитель «Хендая», не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
В Саратове вынесли приговор шестерым липчанам по обвинению в аферах с отловом бродячих собак. Речь идет о нашумевшем уголовном деле — о махинациях с бюджетными средствами, выделенных мэрией Саратова на отлов, стерилизацию, вакцинацию и возвращение в прежние места обитания безнадзорных собак.
Ольгу Азовцеву приговорили к году и одному месяцу лишения свободы, ее подельницу Елену Огневу — к году и двум месяцам. По полтора годам лишения свободы получили Сергей Боков, Моисей Мананников, Игорь Миневрин и Денис Руднев. На всю шестерку наручники надели в зале суда, хотя на процесс они пришли свободными, под подпиской о невыезде.
В релизе саратовской прокуратуры сказано, что общее руководство исполнителями осуществляла 47-летняя женщина. В ее отношении уголовное дело выделено в отдельное производство. Речь идет о предпринимательнице Ирине Кретовой, занимавшейся ритуальным бизнесом, а позже позиционирующей себя зоозащитницей, причастной к организации приюта «Счастливый берег» По данным GOROD48, уголовное дело Ирины Кретовой должны передать в саратовский суд в ближайшее время.
В суд направлено уголовное дело 39-летнего жителя Воловского округа по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
По версии следствия, обвиняемый выпивал и слушал громкую музыку вместе с друзьями. Когда сосед сделал ему замечание и попросил соблюдать тишину, мужчина ударил его локтем в лицо. Удар был такой силы, что потерпевшему пришлось делать операцию, врачи диагностировали ему переломом скуловой кости со смещением.
Арбитражный суд Липецкой области рассматривает серию исков городского департамента развития территории к АО «РИР Энерго» о восстановлении благоустройства после проведения коммунальных раскопок.
Энергетики делали аварийный ремонт теплотрасс у дома № 135 по улице Гагарина, дома № 7 по улице Барашева, дома № 6 по улице Фрунзе и дома № 58 по улице Октябрьской, но до сих пор не уложили асфальт, тротуарную плитку и не вывезли строительный мусор.
«Просто позорище, их еще нужно уговаривать делать свою работу», — возмутился комментатор.
Полицейские задержали 22-летнего жителя Лев-Толстовского района, подозреваемого в умышленном повреждении «Мерседеса» на улице Циолковского. Сумма ущерба составила 219 000 рублей.
Гостивший у друга подозреваемый вдруг услышал, как сработала сигнаализация на автомобиле товарища. Они вышли во двор и увидели на лобовом стекле машины автомобильную покрышку и трещину.
Подозреваемый почему-то решил, что виновник произошедшего — владелец «Мерседеса» и выместил свой гнев на иномарке. Теперь парню грозит до двух лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».
Накануне в ДК «Сокол» должно было состояться шоу «Оркестр при свечах Muse. Саундтреки». Приехавшим на концерт зрителям (продан был весь зал) сообщили, что организаторы представление отменили.
Как рассказали GOROD48 в ДК «Сокол», организатором шоу была компания ООО «Ирс Продакшн». По условиям договора с площадкой, аренду зала фирма должна была оплатить до даты проведения мероприятия. Но 16 марта организаторы прислали письмо на электронную почту, в котором сообщили об отмене шоу по организационно-техническим обстоятельствам, так и не заплатив за аренду.
Само ДК никакого отношения к рекламе шоу и реализации билетов не имело — в кассе ДК билеты не продавались, только в интернете. Поэтому зрителям следует обращаться за возвратом средств туда, где они билеты приобретали.
Стоит добавить, что с отменой концерта столкнулись не только липчане, но и жители других городов страны, где были заявлены подобные концерты.
Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +3 до +5 градусов.
И обратите внимание, с 18 марта и до окончания работ перекрыт участок улицы Московской в районе дома № 38. Причина — ремонтные работы на сетях теплоснабжения, где произошел провал асфальтобетонного покрытия.
Из-за подтопления закрыт мост через деку Снова в районе деревни Засновка Задонского округа. Проехать можно по дороге Сцепное—Дегдевое—Ольшанец—Задонск.
С 20 марта между Долгоруково и Тербунами перестанет ходить автобус маршрута № 475.
С 20 марта в Липецкой области начинается сезон весенней охоты.
