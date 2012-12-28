В Липецкой области мокрый снег с дождем и до +8

18 марта Липецкая область будет находиться под влиянием фронтальных разделов южного циклона, который принесет небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. 19 и 20 марта атмосферное давление повысится, осадки ожидаются местами.Среднесуточные температуры составят 2-3 градуса тепла, что на 3-4 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 марта в Липецкой области облачно, небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, днем — от +3 до +8.В Липецке облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью — около 0 градусов, днем — от +3 до +5.День 18 марта стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году — 22 градуса мороза.