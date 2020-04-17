Врачи выписали ещё девять липчан перенесших коронавирусную инфекцию

Число вылечившихся от коронавируса в регионе выросло до 38 человек.



Сегодня из областной инфекционной больницы выписаны девять человек, перенесших коронавирусную инфекцию. Всего на территории области зарегистрировано 108 случаев новой коронавирусной инфекции, 70 человек продолжают лечение.



По состоянию на три часа дня 16 апреля в больницах находятся:



56 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Среди них пять детей.



137 человек — с подозрением на выделение вируса. Среди них шесть детей.



Получают лечение на дому 14 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова находятся пять человек. Они здоровы.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 888 человек. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.



Распределение заболевших с начала эпидемии по муниципальным образованиям:



Липецк -38



Елец - 8



Воловский район - 5



Грязинский район - 3



Данковский район - 4



Добринский район - 1



Добровский район - 7



Задонский район - 8



Измалковский район - 2



Лебедянский район - 4



Лев-Толстовский район - 4



Липецкий район - 6



Становлянский район - 2



Тербунский район - 2



Хлевенский район - 1



Чаплыгинский район - 13.

