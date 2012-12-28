2514
сегодня, 07:28
9

22-летний парень выместил злость на «Мерседесе»

Ущерб составил 219 тысяч рублей.

В Липецке полицейские задержали 22-летнего жителя Лев-Толстовского района, подозреваемого в умышленном повреждении «Мерседеса» на улице Циолковского на прошлой неделе. Сумма ущерба составила 219 тысяч рублей.

«Момент происшествия зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Подозреваемый в тот вечер был в гостях у друга. Услышав уведомления с сигнализации автомобиля товарища, они вместе спустились во двор. На лобовом стекле машины приятели обнаружили автомобильную покрышку и трещину. Подозреваемый решил, что виновник произошедшего – владелец «Мерседеса» и выместил свой гнев на иномарке», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Парню грозит до двух лет лишения свободы.
Комментарии (9)

Савелий
58 минут назад
Парковочные места никак не поделят? На муниципальной земле?
политэкономикс
сегодня, 09:13
На святое руку поднял, Мерседесы же неприкосновенны!
Ник
сегодня, 08:51
Сигнализация помешала расслабляться с другом в 2 часа ночи
Справедливости ради
сегодня, 08:15
Раз уж есть записи с камер, почему заодно не нашли тех, кто этому бедолаге покрышку положил на лобовое стекло, повредив его?
реалист
15 минут назад
хороший вопрос на лицо несправедливость у мерса нашли у них не нашли гнилая система
Гость
сегодня, 09:32
А это наверное и есть хозяин мерса
Котофей
сегодня, 07:58
Наверное, приехал из деревни бухать, врубил быка . Теперь заплатит по полной.
Чудик
сегодня, 07:43
Во всем сознался
Семён
сегодня, 07:40
Спасибо камеры, а так никого не найдут.
