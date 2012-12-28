22-летний парень выместил злость на «Мерседесе»

В Липецке полицейские задержали 22-летнего жителя Лев-Толстовского района, подозреваемого в умышленном повреждении «Мерседеса» на улице Циолковского на прошлой неделе. Сумма ущерба составила 219 тысяч рублей.«Момент происшествия зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Подозреваемый в тот вечер был в гостях у друга. Услышав уведомления с сигнализации автомобиля товарища, они вместе спустились во двор. На лобовом стекле машины приятели обнаружили автомобильную покрышку и трещину. Подозреваемый решил, что виновник произошедшего – владелец «Мерседеса» и выместил свой гнев на иномарке», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Парню грозит до двух лет лишения свободы.