Общество
17.04.2020 11:23
Предпасхальня неделя и цифровые пропуска - так чиновники объяснили вчерашний ажиотаж в магазинах
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Повышенным спросом пользовались сырокопченая колбаса, мясные консервы, сгущенка, курица, рыба, сливочное масло.
Вчера вечером в липецких магазинах наблюдался ажиотажный спрос: с полок некоторых из них смели весь хлеб и все продукты из курицы. Мы предположили, что такое поведение связано с введением цифровых пропусков, но только отчасти были правы.
- Идет предпасхальня неделя, вчера был Чистый четверг. В это время трафик покупателей традиционно вдвое выше обычного, - сообщили GOROD48 в областном управлении рынка и ценовой политики.
Чиновник сообщили, что вчера покупатели приобрели на четверть больше обычного сгущенного молока, мясных и рыбных консервов, куриного мяса, говядины, сливочного и подсолнечного масла, сахара и овсяной крупы. На треть выросли продажи сырокопченых колбас, мороженой рыбы и макаронных изделий. Не удивительно, что на 20% вырос спрос и на туалетную бумагу.
а чудо-имбирь не сдает ценовые позиции, хотя еще на прошлой неделе нам и обещали, что они вот-вот сдуются
Впрок липчане покупали и некоторые другие непродовольственные товары. Так, на 64% выросли продажи зубной пасты, на 49% - детского шампуня, на 25% - хозяйственного мыла, на 10% - стирального порошка. Не иначе липчане в Чистый четверг решили перестирать все вещи, искупать детей и лечь спать со свежим дыханием!
сегодня на полках магазинов - прежнее изобилие
Товарных запасов, кстати, предостаточно. Так, рыбных консервов при обычном спросе торговым сетям хватит на 125 дней работы, мясных - на 85. С колес торгуют только охлажденными мясом, курицей и овощами. Так, запасов свинины и говядины хватит на 6-9 дней торговли, кур - на пять дней, яблок, моркови, луки, картофеля - на 4-5 дней.
- Идет предпасхальня неделя, вчера был Чистый четверг. В это время трафик покупателей традиционно вдвое выше обычного, - сообщили GOROD48 в областном управлении рынка и ценовой политики.
Чиновник сообщили, что вчера покупатели приобрели на четверть больше обычного сгущенного молока, мясных и рыбных консервов, куриного мяса, говядины, сливочного и подсолнечного масла, сахара и овсяной крупы. На треть выросли продажи сырокопченых колбас, мороженой рыбы и макаронных изделий. Не удивительно, что на 20% вырос спрос и на туалетную бумагу.
а чудо-имбирь не сдает ценовые позиции, хотя еще на прошлой неделе нам и обещали, что они вот-вот сдуются
Впрок липчане покупали и некоторые другие непродовольственные товары. Так, на 64% выросли продажи зубной пасты, на 49% - детского шампуня, на 25% - хозяйственного мыла, на 10% - стирального порошка. Не иначе липчане в Чистый четверг решили перестирать все вещи, искупать детей и лечь спать со свежим дыханием!
сегодня на полках магазинов - прежнее изобилие
Товарных запасов, кстати, предостаточно. Так, рыбных консервов при обычном спросе торговым сетям хватит на 125 дней работы, мясных - на 85. С колес торгуют только охлажденными мясом, курицей и овощами. Так, запасов свинины и говядины хватит на 6-9 дней торговли, кур - на пять дней, яблок, моркови, луки, картофеля - на 4-5 дней.
54 9449
Дураки у власти
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