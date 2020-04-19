Общество

17.04.2020 11:23

Предпасхальня неделя и цифровые пропуска - так чиновники объяснили вчерашний ажиотаж в магазинах

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#коронавирус #Пасха
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Предпасхальня неделя и цифровые пропуска - так чиновники объяснили вчерашний ажиотаж в магазинах

Повышенным спросом пользовались сырокопченая колбаса, мясные консервы, сгущенка, курица, рыба, сливочное масло.

Вчера вечером в липецких магазинах наблюдался ажиотажный спрос: с полок некоторых из них смели весь хлеб и все продукты из курицы. Мы предположили, что такое поведение связано с введением цифровых пропусков, но только отчасти были правы.

- Идет предпасхальня неделя, вчера был Чистый четверг. В это время трафик покупателей традиционно вдвое выше обычного, - сообщили GOROD48 в областном управлении рынка и ценовой политики.

Чиновник сообщили, что вчера покупатели приобрели на четверть больше обычного сгущенного молока, мясных и рыбных консервов, куриного мяса, говядины, сливочного и подсолнечного масла, сахара и овсяной крупы. На треть выросли продажи сырокопченых колбас, мороженой рыбы и макаронных изделий. Не удивительно, что на 20% вырос спрос и на туалетную бумагу.

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а чудо-имбирь не сдает ценовые позиции, хотя еще на прошлой неделе нам и обещали, что они вот-вот сдуются

Впрок липчане покупали и некоторые другие непродовольственные товары. Так, на 64% выросли продажи зубной пасты, на 49% - детского шампуня, на 25% - хозяйственного мыла, на 10% - стирального порошка. Не иначе липчане в Чистый четверг решили перестирать все вещи, искупать детей и лечь спать со свежим дыханием!

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сегодня на полках магазинов - прежнее изобилие 

Товарных запасов, кстати, предостаточно. Так, рыбных консервов при обычном спросе торговым сетям хватит на 125 дней работы, мясных - на 85. С колес торгуют только охлажденными мясом, курицей и овощами. Так, запасов свинины и говядины хватит на 6-9 дней торговли, кур - на пять дней, яблок, моркови, луки, картофеля - на 4-5 дней.
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#коронавирус #Пасха
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Комментарии (54)

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Дураки у власти

вчера, 10:54
Причина давки в магазинах - безмозглое управление областью и Липецком. Дебилы у власти посеяли панику среди населения, неверие в нынешную власть, отсюда стремление запастись впрок. А дурак-чиновник сообщает, что покупка зубной пасты и туалетной бумаги - это подготовка к пасхе. Идиоты!
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Атипут

вчера, 10:46
Липецкие чинуши вторые по дебильности после моцковских
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.

вчера, 10:30
Как интересно пропускная система сможет уберечь людей от распространения короновируса? Каким образом наличие электронного пропуска про дезинфицируете пространство вокруг счастливого обладателя эл пропуска? Объясните своим избирателям каким образом такая мера сработает?
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.

вчера, 10:24
Где вы интересно нашли такой имбирь. В карусели ценник 1500 рублей без копеек каких-то за 1 кг. Это цена за 100 гр, или вы сами нарисовали этот ценник?
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Доброжелатель

вчера, 01:14
38+79не 108,а117 Пишите корректно А после вчерашнего ажиатажа, ждите последствий через две недели Зачем надо было в чистый четверг вводить пропуска Все кинулись за яйцами и куличами
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Пихто

17.04.2020 20:53
Пипец, и прям всем легче стало от этих объяснений, вот теперь вирус испугается и не будет приставать к тем кто кучковался вчера в магазинах, а вот если б не объяснили, то обязательно пристал бы
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Все Путем

17.04.2020 20:18
жратвой все запаслись.надолго хватит.
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11111

17.04.2020 17:57
Отменили уже пропуска в магазин и аптеку
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Жмурки

17.04.2020 16:36
гость, как жаль, что границы закрыты. Вас бы всех в один самолёт и нахрен из страны недовольные, убогие и слишком верящие в себя. Не болейте главное
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А судьи кто?

17.04.2020 16:33
Дураки у власти, причина давки-дураки, которые настолько ленятся и считают себя выше всех пропусков и требований, а не власть. Всем сложно потратить 2 минуты на пропуск и спокойный поход в магазин, уж лучше вот так.. И не хватало ещё заболеть. Нормальные люди дома сидели
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