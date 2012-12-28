Голого Плюшкина завалило хламом в квартире
Общество
Сегодня в Липецке: разобраться в коммунальных квитанциях, в которых чёрт ногу сломит, липчане спорят из-за отпусков
Общество
Овчарка Сильва унюхала в «Киа» почти пять килограммов наркотиков
Происшествия
«ВАЗ» столкнулся с «Субару», столбом и забором: по смертельному ДТП вынесли приговор
Происшествия
22-летний парень выместил злость на «Мерседесе»
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
При демонтаже стены придавило подсобного рабочего — ему выплатят два миллиона
Происшествия
Бывшая 54-летняя делопроизводитель МФЦ выслушала приговор за участие в группе «черных риелторов»
Происшествия
«Зимой дети катаются с крыши подземного гаража и бьются головой о мусорки»
Общество
Липецкая вечЁрка: дело против экс-министра, опасный дом на Папина, и опрос о Telegram
Общество
Читать все
40-летний тербунец из ревности избил соперника и отправил его фотографию бывшей жене: обжаловать приговор не удалось
Происшествия
В Липецке ограничат движение по улице Московской из-за провала асфальта
Общество
Ушел из жизни бывший начальник УМВД России по Липецкой области Александр Рязанцев
Общество
Пьяный дебошир из Задонского округа получил срок за удар в плечо полицейского
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке по строительной гарантии отремонтируют более 20 улиц
Общество
Мужчинам — полтора года, женщинам — по году с хвостиком
Происшествия
19-летнего грязинца оштрафовали за татуировку и картинку в интернете
Общество
Злобная переписка женщин в мессенджере обернулась штрафом
Общество
Жителя Краснодарского края будут судить за ДТП под Липецком с двумя погибшими
Происшествия
Читать все
Происшествия
694
сегодня, 15:23

Жителя Краснодарского края будут судить за ДТП под Липецком с двумя погибшими

Погибли две женщины, серьёзно пострадал 16-летний подросток.

Задонский районный суд рассмотрит уголовное дело о ДТП, в котором два человека погибли, а 16-летнему подростку был причин тяжкий вред здоровью — липецкие и московские врачи буквально по частям собрали таз пострадавшему.

Речь идёт об аварии на трассе Липецк-Хлевное (на 7-м километре дороги А-133 «Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к городу Липецку»), которая произошла 29 декабря прошлого года около 11:00.

Напомним, там столкнулись «Хёндай Солярис» и «Дэу Матиз». В результате ДТП 46-летняя пассажирка «Хендая» и 42-летняя водитель «Матиза» погибли, а на тот момент 53-летний водитель «Хендая» и его 16-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу.

«Как следует из обвинительного заключения, 54-летний житель Краснодарского края, управлявший автомобилем «Хёндай Солярис», двигался со скоростью, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля за движением транспортного средства в условиях мокрого дорожного покрытия с заснеженной обочиной. Не справившись с управлением, он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Дэу Матиз», водитель которого от полученных травм скончалась. Супруга подсудимого, находившаяся на пассажирском сиденье его автомобиля, также получила смертельные травмы. А здоровью его несовершеннолетнего сына в результате ДТП причинен тяжкий вред», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Действия водителя квалифицированы следствием по части пятой статьи 264 УК РФ.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
