сегодня, 15:23
Жителя Краснодарского края будут судить за ДТП под Липецком с двумя погибшими
Погибли две женщины, серьёзно пострадал 16-летний подросток.
Речь идёт об аварии на трассе Липецк-Хлевное (на 7-м километре дороги А-133 «Подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к городу Липецку»), которая произошла 29 декабря прошлого года около 11:00.
Напомним, там столкнулись «Хёндай Солярис» и «Дэу Матиз». В результате ДТП 46-летняя пассажирка «Хендая» и 42-летняя водитель «Матиза» погибли, а на тот момент 53-летний водитель «Хендая» и его 16-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу.
«Как следует из обвинительного заключения, 54-летний житель Краснодарского края, управлявший автомобилем «Хёндай Солярис», двигался со скоростью, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля за движением транспортного средства в условиях мокрого дорожного покрытия с заснеженной обочиной. Не справившись с управлением, он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Дэу Матиз», водитель которого от полученных травм скончалась. Супруга подсудимого, находившаяся на пассажирском сиденье его автомобиля, также получила смертельные травмы. А здоровью его несовершеннолетнего сына в результате ДТП причинен тяжкий вред», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Действия водителя квалифицированы следствием по части пятой статьи 264 УК РФ.
