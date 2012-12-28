Спорт
328
сегодня, 19:01
6

13-е подряд поражение «Липецка»

Под занавес сезона хоккейная команда совсем развалилась.

Впечатляющую серию из «чёртовой дюжины» поражений собрал МХК «Липецк», уступив в Нововоронеже местному «Протону» в серии буллитов – 2:3.

Для липецкой команды, которая способна проиграть в 5-7 шайб, этот результат может быть даже неплох. Тем более что подопечным Дмитрия Евстигнеева положено одно очко за то, что не проиграли в основное время.

«Липецк» открыл счёт уже на 33-й секунде после броска Сергея Тимошенко. На 18-й минуте форвард хозяев Данила Карабанов восстановил разницу – 1:1. Затем липчанам вновь посчастливилось выйти вперёд: на 23-й минуте цели достиг бросок Аркадия Харитонова, но Карабанов на 37-й минуте оформил «дубль» в ворота Максима Карпова – 2:2.

В третьем периоде зрители голов не увидели, но равной игры не было и в помине: «Протон» давил, липчане в основном отбивались, что красноречиво иллюстрирует трехкратное (!) преимущество хозяев по количеству бросков в створ – 15–4.

Дело дошло до послематчевой «лотереи», впрочем какая эта лотерея, если «Липецк» в ней проигрывает второй матч подряд?!  Липчане стояли на волоске от поражения, когда бросавший третьим у нас Глеб Верещалин сравнял счёт в серии – 1:1. «Протон» реализовал второй и пятый броски. У «Липецка» не забили Марк Диков, Дамир Атнагулов, Илья Заречнев и Александр Гнезлюков, промах последнего поставил точку в судьбе матча.

«Протону» выигрыш не сильно помог: команда уже лишилась шансов на выход в плей-офф, с 38-ю очками в 45 матчах нововоронежцы занимают 10-ю строчку. «Липецк» в таблице «замёрз» на предпоследней 12-й позиции – 25 очков в 45 матчах.  Ниже нас только не проведший ни одной встречи в родном городе «Белгород». Впрочем, в заключительных домашних матчах в середине марта липчане в «Звездном» дважды уступили и ему – 2:5 и 4:5 по буллитам.

Фото vk.com/hcproton
Хоккей
МХК «Липецк»
Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Галина
29 минут назад
Дожили, стимула и желания нет у ребят в спорте. Зато министр спорта есть. Ужас.
Ответить
Аналитик
33 минуты назад
Это обиделись за министра спорта!
Ответить
Липчанин 1
сегодня, 20:31
Обидно!
Ответить
555
сегодня, 20:27
Зачем тратить деньги бюджета на ерунду
Ответить
ДА
сегодня, 19:53
В Липецке хоккея нет, как и футбола, зато есть министры спорта.
Ответить
В Липецке
56 минут назад
Вообще ничего нет , ни дорог , ни работы , ни спорта , одни кб да пятёрочки. Пора отсюда уезжать, только народ и в хвост и в гриву имеют. Везде и во всем
Ответить
