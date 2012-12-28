13-е подряд поражение «Липецка»

Под занавес сезона хоккейная команда совсем развалилась.

В третьем периоде зрители голов не увидели, но равной игры не было и в помине: «Протон» давил, липчане в основном отбивались, что красноречиво иллюстрирует трехкратное (!) преимущество хозяев по количеству бросков в створ – 15–4.









«Протону» выигрыш не сильно помог: команда уже лишилась шансов на выход в плей-офф, с 38-ю очками в 45 матчах нововоронежцы занимают 10-ю строчку. «Липецк» в таблице «замёрз» на предпоследней 12-й позиции – 25 очков в 45 матчах. Ниже нас только не проведший ни одной встречи в родном городе «Белгород». Впрочем, в заключительных домашних матчах в середине марта липчане в «Звездном» дважды уступили и ему – 2:5 и 4:5 по буллитам.





Впечатляющую серию из «чёртовой дюжины» поражений собрал МХК «Липецк», уступив в Нововоронеже местному «Протону» в серии буллитов – 2:3.Для липецкой команды, которая способна проиграть в 5-7 шайб, этот результат может быть даже неплох. Тем более что подопечным Дмитрия Евстигнеева положено одно очко за то, что не проиграли в основное время.«Липецк» открыл счёт уже на 33-й секунде после броска Сергея Тимошенко. На 18-й минуте форвард хозяев Данила Карабанов восстановил разницу – 1:1. Затем липчанам вновь посчастливилось выйти вперёд: на 23-й минуте цели достиг бросок Аркадия Харитонова, но Карабанов на 37-й минуте оформил «дубль» в ворота Максима Карпова – 2:2.Дело дошло до послематчевой «лотереи», впрочем какая эта лотерея, если «Липецк» в ней проигрывает второй матч подряд?! Липчане стояли на волоске от поражения, когда бросавший третьим у нас Глеб Верещалин сравнял счёт в серии – 1:1. «Протон» реализовал второй и пятый броски. У «Липецка» не забили Марк Диков, Дамир Атнагулов, Илья Заречнев и Александр Гнезлюков, промах последнего поставил точку в судьбе матча.