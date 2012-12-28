Сегодня в Липецке: разобраться в коммунальных квитанциях, в которых чёрт ногу сломит, липчане спорят из-за отпусков

Гас ждут отличное кино, открытие выставки и много концертов.

Днём в Липецке от +3 до +5 градусов, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.









В 17:30 в библиотеке им. П.И.Бартенева (ул. Ленина, 31) состоится «МУЗхардкор» — открытая репетиция рок-группы (12+).









В 14:00 в библиотеке «Сокольской» (пл. Константиновой, 3) тоже будет звучать музыка, но другая. Перед гостями выступят певцы и музыканта ансамбля «Серебряные годы» (6+).









В 16:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится творческая встреча с преподавателями и учащимися фортепианного отделения Детской музыкальной школы №10 (12+).









Прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева.





Мой друг художник и поэт...

В 16:00 в Детской художественной школе им. В.И.Сурикова (ул. Циолковского, 27) откроется выставка «Художник и поэт» (12+).









Прочитать квитанцию





В 17:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) на заседании «Клуба городского жителя» попытаются научить липчан прочтению платёжек за коммунальные услуги (16+).





Раньше всё было легко и понятно. Теперь и цены (устанавливаемые в одностороннем порядке) выросли до небес, и квитанции устроены так, что никто ничего не понимает. И всех всё устраивает, раз продолжают платить.













На занятии попробуют помочь липчанам разобраться в дебрях квитанций АО «РИР Энерго» и понять, что на самом деле там написано. Возможно, вы даже научитесь отвечать на фундаментальные вопросы: откуда берутся эти цифры, почему в этом месяце больше, чем в прошлом, почему начисление произвели не по ОДПУ, из чего складываются начисления по строке «тепловая энергия» и «ГВС».







Отпуск

25% липчан в опросе SuperJob назвали идеальным отпуск, который длится больше месяца. 10 дней предпочли бы отдыхать только 4% участников опроса. Двумя неделями готовы ограничиться 14% липчан, тремя — 17%.













Женщины чаще мужчин согласны на две недели отдыха или три, тогда как мужчины активнее поддерживают четырехнедельный и более длительный отпуск.

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся киновечер, на котором будут смотреть продолжение знаменитой романтической комедии «Дневник Бриджит Джонс: грани разумного». США, Великобритания, Франция, 2004. Режиссёр Бибэн Кидрон (18+).Бриджит и Марк живут вместе и подумывают о ребенке. Однако у Марка обнаруживаются привычки, которые раздражают Бриджит. События развиваются: Марк может и разочаровывать, и давать повод для ревности. Бриджит начинает сомневаться. Впереди командировка с бывшим бойфрендом Дэниелом, полная сложностей и неожиданных поворотов. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,4.Рене Зеллвегер («Золотой глобус»-2005 за лучшую женскую роль), Колин Ферт, Хью Грант.В «Бартеневке» твёрдо решили сломать стереотип о тихих библиотеках. Вечер наполнится энергией тяжелых гитар и честных текстов. Зрители станут не просто свидетелями, а невольными участниками творческого процесса. Будет любопытно увидеть, как группа разбирает свои партии, спорит о ритме и в итоге выдает мощный живой звук прямо в окружении книжных стеллажей.Вход свободный.Совместный проект художника Анатолия Жданова и писателя Владимира а Богданова. Посетители смогут разом насладиться картинами и стихами. Продлится ровно месяц – до 18 апреля.