Сегодня в Липецке: разобраться в коммунальных квитанциях, в которых чёрт ногу сломит, липчане спорят из-за отпусков
Гас ждут отличное кино, открытие выставки и много концертов.
Днём в Липецке от +3 до +5 градусов, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Берзина, 2, 4, 6;
- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18;
- пр-д. Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18;
- ул. Студенческий городок, 11а, 16а, 14;
- ул. Тельмана, 88.
В частном секторе расстанутся с удобствами жители улиц Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Железнодорожной, Кротевича, Новокарьерной, Шевченко, Щорса, Урицкого, проезда Шишкина.
Отключение света
С 7:30 всего на полчаса погаснет свет в посёлке Дачном.
с 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Барабанщикова А.В.;
- ул. Басинского В.Л., 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17;
- ул. Бахаева С.А.;
- ул. Васильковая, 31, 34;
- ул. Грушевая, 19;
- ул. Дальняя, 13, 15, 31;
- ул. Земляничная, 5;
- ул. Знаменского В.И., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21;
- ул. Ивовая, 2, 20, 26, 34;
- ул. Красивая, 6а;
- ул. Лозовая, 5, 9, 12, 30;
- ул. Нектарная, 16, 18;
- ул. Ореховая, 23, 27, 32, 34, 38а;
- ул. Полунина А.И.;
- ул. Радужная, 7;
- ул. Ромашковая, 34;
- ул. Фиалковая, 4;
- ул. Черешневая, 8;
- Садоводчество «Дачный 1»;
- Садоводчество «Дачный 2», 4, 8, 102, 122, 133, 135, 145, 152, 16, 170, 178, 18, 226, 240а, 253, 260;
- Садоводчество «Металлург 3»;
- Садоводчество «Монтажник».
Кино
В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся киновечер, на котором будут смотреть продолжение знаменитой романтической комедии «Дневник Бриджит Джонс: грани разумного». США, Великобритания, Франция, 2004. Режиссёр Бибэн Кидрон (18+).
Бриджит и Марк живут вместе и подумывают о ребенке. Однако у Марка обнаруживаются привычки, которые раздражают Бриджит. События развиваются: Марк может и разочаровывать, и давать повод для ревности. Бриджит начинает сомневаться. Впереди командировка с бывшим бойфрендом Дэниелом, полная сложностей и неожиданных поворотов. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,4.
В ролях: Рене Зеллвегер («Золотой глобус»-2005 за лучшую женскую роль), Колин Ферт, Хью Грант.
Рок на расстоянии вытянутой руки
В 17:30 в библиотеке им. П.И.Бартенева (ул. Ленина, 31) состоится «МУЗхардкор» — открытая репетиция рок-группы (12+).
В «Бартеневке» твёрдо решили сломать стереотип о тихих библиотеках. Вечер наполнится энергией тяжелых гитар и честных текстов. Зрители станут не просто свидетелями, а невольными участниками творческого процесса. Будет любопытно увидеть, как группа разбирает свои партии, спорит о ритме и в итоге выдает мощный живой звук прямо в окружении книжных стеллажей.
Поют ветераны
В 14:00 в библиотеке «Сокольской» (пл. Константиновой, 3) тоже будет звучать музыка, но другая. Перед гостями выступят певцы и музыканта ансамбля «Серебряные годы» (6+).
Вход свободный.
Русский модерн
В 16:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится творческая встреча с преподавателями и учащимися фортепианного отделения Детской музыкальной школы №10 (12+).
Прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева.
Мой друг художник и поэт...
В 16:00 в Детской художественной школе им. В.И.Сурикова (ул. Циолковского, 27) откроется выставка «Художник и поэт» (12+).
Совместный проект художника Анатолия Жданова и писателя Владимира а Богданова. Посетители смогут разом насладиться картинами и стихами. Продлится ровно месяц – до 18 апреля.
Прочитать квитанцию
В 17:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) на заседании «Клуба городского жителя» попытаются научить липчан прочтению платёжек за коммунальные услуги (16+).
Раньше всё было легко и понятно. Теперь и цены (устанавливаемые в одностороннем порядке) выросли до небес, и квитанции устроены так, что никто ничего не понимает. И всех всё устраивает, раз продолжают платить.
На занятии попробуют помочь липчанам разобраться в дебрях квитанций АО «РИР Энерго» и понять, что на самом деле там написано. Возможно, вы даже научитесь отвечать на фундаментальные вопросы: откуда берутся эти цифры, почему в этом месяце больше, чем в прошлом, почему начисление произвели не по ОДПУ, из чего складываются начисления по строке «тепловая энергия» и «ГВС».
Отпуск
25% липчан в опросе SuperJob назвали идеальным отпуск, который длится больше месяца. 10 дней предпочли бы отдыхать только 4% участников опроса. Двумя неделями готовы ограничиться 14% липчан, тремя — 17%.
Женщины чаще мужчин согласны на две недели отдыха или три, тогда как мужчины активнее поддерживают четырехнедельный и более длительный отпуск.
