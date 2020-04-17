Общество

сегодня, 18:12

В Липецкой области сегодня к 16 часам выдали 307 тысяч цифровых пропусков

57 2801
#коронавирус #цифровой пропуск
В Липецкой области сегодня к 16 часам выдали 307 тысяч цифровых пропусков

До обеда люди хотели сходить в магазин, после обеда - покинуть города.

Как стало известно GOROD48, сегодня, в первый день выдачи цифровых пропусков жителям Липецка, Ельца, Чаплыгина и Задонска, к 16 часам было выдано 307 000 цифровых пропусков.

До обеда главной причиной для выхода из дома липчан было посещение магазинов и аптек. После обеда большинство обращений в ЕДС было связано с бегством из городов на дачи и в сельскую местность.

Разработчики цифровой системы выхода из дома как профилактической меры в предотвращении распространения коронавирусной инфекции признались, что днем полтора часа система выдачи кодов лежала. Но позже с учетом принятых мер, увеличения числа диспетчеров и волонтеров, ожила и дальше работала уже устойчиво.

57 2801
#коронавирус #цифровой пропуск

Комментарии (57)

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Пропуск крайне необходим !

1 минуту назад
Только на Botoxной роже!.
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Мед

2 минуты назад
Зато с пропуском можно отследить людей с короновирусом ,нарушающих домашний режим
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Огласите

4 минуты назад
Сводку по штрафам.Сколько собрали?
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Е мое

4 минуты назад
Сказки, читай заголовок. Область,4 города выдают коды
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Орви

6 минут назад
Я хожу в маске в аптеку и за едой т к я болею ,например.Какого лешего ты всех оскорбляешь ,тупое создание
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Орви

7 минут назад
ять, ну ты не перебарщивай ,э.Я хожу в маске ,у меня температура 3й день 38 стоит и горло болит .Но по твоей рекомендации завтра маску могу снять и идти как ты выделвываться
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Гость

9 минут назад
Народу тьма на улице...машин луча! Никто не проверил мой пропуск сегодня и ни у кого из коллег тоже...
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Риточка Корнукова

9 минут назад
переходите по ссылке
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Риточка Корнукова

10 минут назад
https://www.change.org/p/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=vk&shareType=vk&use_react=false&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=3e137980-8089-11ea-be1b-196bee59fdaf
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Сказки

11 минут назад
Город48, вы хоть понимаете цифру, которую заяаили? При общем в 550 тыщ жителей. Далее, технические способности портала выдачи. Вам проплачивают? Или вы действительно не очень представляете, что пишите?
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