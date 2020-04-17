В Липецкой области сегодня к 16 часам выдали 307 тысяч цифровых пропусков

До обеда люди хотели сходить в магазин, после обеда - покинуть города.

Как стало известно GOROD48, сегодня, в первый день выдачи цифровых пропусков жителям Липецка, Ельца, Чаплыгина и Задонска, к 16 часам было выдано 307 000 цифровых пропусков.



До обеда главной причиной для выхода из дома липчан было посещение магазинов и аптек. После обеда большинство обращений в ЕДС было связано с бегством из городов на дачи и в сельскую местность.



Разработчики цифровой системы выхода из дома как профилактической меры в предотвращении распространения коронавирусной инфекции признались, что днем полтора часа система выдачи кодов лежала. Но позже с учетом принятых мер, увеличения числа диспетчеров и волонтеров, ожила и дальше работала уже устойчиво.



