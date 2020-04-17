Общество

сегодня, 08:55

«Пришлось сдать билеты, теперь я ничем не могу помочь своей маме: нас разделяют границы и карантин»

8 3409
#волонтеры
5

Коронавирус разлучил пожилую жительницу Грязей с семьей. Женщина осталась одна по эту сторону русско-украинской границы. Дочь пенсионерки обратилась к волонтерам.

История о помощи и отзывчивости описана на странице социального проекта « Дальше действовать будем мы». Волонтеры благотворительного движения помогли Афе Михайловна из Грязей. Из-за пандемии 80-летняя женщина осталась в России одна: дочь пенсионерки Ирина должна была приехать весной, но из-за пандемии коронавирусной инфекции границы закрыли. 80-летняя женщина осталась без помощи в городе, куда приехала менее двух месяцев назад. Дочь Афы Михайловны написала волонтерам.

- Моей маме почти 80 лет, она живёт одна, только в феврале переехала в Грязи, так как она не смогла жить на Украине из-за морального давления на русских и мечтала вернуться в Россию. Так неудачно это по времени из-за карантина получилось… Весь февраль и март она занималась оформлением квартиры, пропиской. Переоформляла документы в пенсионном фонде и соцзащите. Наверно, она не успела встать на учёт в поликлинике, а у нее сахарный диабет, гипертония, инвалидность II группы, она ветеран труда. Всю свою жизнь прожила и работала на севере в Архангельской области. В середине марта я должна была к ней приехать, привезти необходимые вещи. Но все планы поменяла эта эпидемия и объявленный карантин. Мне пришлось сдать билеты, и теперь я ничем не могу помочь своей маме, нас разделяют границы и карантин. У нее нет маски и антисептиков, чтоб рискнуть и выйти хотя бы в магазин или аптеку. По ее словам дышит воздухом на балконе. Если у вас есть возможность, помогите ей с доставкой продуктов, пока старикам не разрешают выходить из дома. Из родных у нее там никого, кроме старых друзей ее же возраста. Когда карантин отменят и границы откроют, я сама смогу о ней заботиться, а пока только волнуюсь за нее издалека и ничем не могу помочь. И неизвестно, сколько это продлится, - написала Ирина из Украины волонтерам.

Добровольцы тут же отправились в Грязи. По пути к Афе Михайловне заехали в магазин и купили продукты – крупы и консервы, пасхальный кулич - четыре пакета провизии. Женщина с благодарностью встретила помощь, но посетовала, что ей одной очень тоскливо.

Волонтеры разместили в Instagram видеоотчет о выполнении заявки.  



8 3409
#волонтеры
5

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Skrip

52 секунды назад
Что то не вяжется .В отчете письмо гласит нет знакомых.Из повествования город 48 мы слышим ЦИТАТА---Из родных у нее там никого, кроме старых друзей ее же возраста.
ответить

Skrip

8 минут назад
Тоскует бабушка,.скучает.Пусть закажет выступление фольклёрной группы или ансамбля песни и пляски.
ответить

Е.

9 минут назад
Врачи сказали, что был инфаркт. Через три дня ей исполнилось бы 53 года. Совсем молодая ушла. Самое ужасное, что в той стране закрыли почту на карантин и я не могу получить свидетельство о смерти. Остаётся только сидеть и надеяться, что когда-нибудь это закончится. Спасибо за соболезнования.
ответить

Марина

16 минут назад
Е., Примите соболезнования. Очень тяжело терять маму,Я приходила в себя год после смерти мамы.4 марта был год как у меня умерла мама.Её очень не хватает.
ответить

Рыба

20 минут назад
Е., Крепитесь, как же так.... Соболезную, сил Вам, и терпения...
ответить

Я с тобой согласен

21 минуту назад
молодой тупняк,
ответить

Гость

26 минут назад
Е., божечки...а умерла от чего????
ответить

молодой тупняк

47 минут назад
Суки! Такую страну развалили и разграбили, народ страдает, многие оказались в трудных ситуациях, вам надо горячее золото в глотки заливать и сжигать на кострах из долларов, я верю что русский народ проснётся и встанет, тогда суки не визжите что народ у нас плохой и жестокой, награбили уже на тысячу лет вперёд и всё вам мало твари поганые, как же я вас ненавижу!
ответить

Е.

сегодня, 09:16
Многие попали в ситуацию, когда семья разделилась. Пару месяцев назад заграницу уехала моя мама по важным делам. Все сделала, купила билеты и хотела уже отправиться домой, но внезапно закрыли границу. Ей пришлось просто сидеть и ждать. А пару недель назад она умерла. Забрать тело мы не смогли, также не могли и приехать. Решили похоронить её там. Теперь я просто сижу и жду, когда откроют границы, чтобы приехать и попрощаться.
ответить

Еще в рубрике

Липчане решили остаться дома
#индекс самоизоляции
Липчане решили остаться дома

11 минут назад

Общество
С утра цифровые пропуска получили уже 5,5 тысячи жителей региона
#коронавирус #цифровой пропуск
179
С утра цифровые пропуска получили уже 5,5 тысячи жителей региона

сегодня, 08:42

Общество
В Липецкой области повышен прожиточный минимум
#прожиточный минимум
22
В Липецкой области повышен прожиточный минимум

сегодня, 08:24

Общество
«Студент сделает обзор комнаты на 360 градусов, чтобы было очевидно, что он - один»
#коронавирус #экзамены
14
«Студент сделает обзор комнаты на 360 градусов, чтобы было очевидно, что он - один»

сегодня, 08:13

Общество
Липецким магазинам мэрия рекомендовала наладить продажу защитных масок
#торговля
125
Липецким магазинам мэрия рекомендовала наладить продажу защитных масок

вчера, 20:30

Общество
«Боятся, что завтра не выйдут?»
#пропускной режим
154
«Боятся, что завтра не выйдут?»

вчера, 19:54

Общество