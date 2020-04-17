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«Пришлось сдать билеты, теперь я ничем не могу помочь своей маме: нас разделяют границы и карантин»
Коронавирус разлучил пожилую жительницу Грязей с семьей. Женщина осталась одна по эту сторону русско-украинской границы. Дочь пенсионерки обратилась к волонтерам.
- Моей маме почти 80 лет, она живёт одна, только в феврале переехала в Грязи, так как она не смогла жить на Украине из-за морального давления на русских и мечтала вернуться в Россию. Так неудачно это по времени из-за карантина получилось… Весь февраль и март она занималась оформлением квартиры, пропиской. Переоформляла документы в пенсионном фонде и соцзащите. Наверно, она не успела встать на учёт в поликлинике, а у нее сахарный диабет, гипертония, инвалидность II группы, она ветеран труда. Всю свою жизнь прожила и работала на севере в Архангельской области. В середине марта я должна была к ней приехать, привезти необходимые вещи. Но все планы поменяла эта эпидемия и объявленный карантин. Мне пришлось сдать билеты, и теперь я ничем не могу помочь своей маме, нас разделяют границы и карантин. У нее нет маски и антисептиков, чтоб рискнуть и выйти хотя бы в магазин или аптеку. По ее словам дышит воздухом на балконе. Если у вас есть возможность, помогите ей с доставкой продуктов, пока старикам не разрешают выходить из дома. Из родных у нее там никого, кроме старых друзей ее же возраста. Когда карантин отменят и границы откроют, я сама смогу о ней заботиться, а пока только волнуюсь за нее издалека и ничем не могу помочь. И неизвестно, сколько это продлится, - написала Ирина из Украины волонтерам.
Добровольцы тут же отправились в Грязи. По пути к Афе Михайловне заехали в магазин и купили продукты – крупы и консервы, пасхальный кулич - четыре пакета провизии. Женщина с благодарностью встретила помощь, но посетовала, что ей одной очень тоскливо.
Волонтеры разместили в Instagram видеоотчет о выполнении заявки.
Skrip
Skrip
Е.
Марина
Рыба
Я с тобой согласен
Гость
молодой тупняк
Е.