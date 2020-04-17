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34 минуты назад

До устранения сбоев в системе выдачи электронных пропусков фиксировать нарушения самоизоляции не будут

3 1583
#цифровой пропуск
До устранения сбоев в системе выдачи электронных пропусков фиксировать нарушения самоизоляции не будут

Операторы ЕДС выявляют сбои в работе системы выдачи пропусков.

Оперативным штабом Липецкой области принято решение продолжить работу по информированию жителей о механизме работы системы, в том числе сотрудниками правоохранительных органов. Фиксирование нарушений режима производиться не будет до момента устранения всех технических проблем.

17 апреля в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине для выхода на улицу действует пропускной режим. Чтобы получить электронный пропуск необходимо позвонить по бесплатному номеру 8-800-450-48-58, введсти в телефоне серию и номер паспорта, или дождаться ответа оператора. При звонке с мобильного телефона в ответ придёт смс с кодом пропуска. При звонке со стационарного телефона — код будет дважды продиктован автоинформатором. Код пропуска и паспорт необходимо иметь с собой при выходе их дома.

Правила, по которым действует пропускная система, можно найти по это ссылке: «Областная администрация разъяснила правила пропускного режима».


3 1583
#цифровой пропуск

Комментарии (3)

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житель

2 минуты назад
ничего не работает
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Перри Мейсон

3 минуты назад
Во, кровавый режим лютует!!!
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Л

6 минут назад
Да, оперативно все работает- автоответчик говорит что я в очереди 90!
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