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34 минуты назад
До устранения сбоев в системе выдачи электронных пропусков фиксировать нарушения самоизоляции не будут
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Операторы ЕДС выявляют сбои в работе системы выдачи пропусков.
Оперативным штабом Липецкой области принято решение продолжить работу по информированию жителей о механизме работы системы, в том числе сотрудниками правоохранительных органов. Фиксирование нарушений режима производиться не будет до момента устранения всех технических проблем.
17 апреля в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине для выхода на улицу действует пропускной режим. Чтобы получить электронный пропуск необходимо позвонить по бесплатному номеру 8-800-450-48-58, введсти в телефоне серию и номер паспорта, или дождаться ответа оператора. При звонке с мобильного телефона в ответ придёт смс с кодом пропуска. При звонке со стационарного телефона — код будет дважды продиктован автоинформатором. Код пропуска и паспорт необходимо иметь с собой при выходе их дома.
Правила, по которым действует пропускная система, можно найти по это ссылке: «Областная администрация разъяснила правила пропускного режима».
17 апреля в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине для выхода на улицу действует пропускной режим. Чтобы получить электронный пропуск необходимо позвонить по бесплатному номеру 8-800-450-48-58, введсти в телефоне серию и номер паспорта, или дождаться ответа оператора. При звонке с мобильного телефона в ответ придёт смс с кодом пропуска. При звонке со стационарного телефона — код будет дважды продиктован автоинформатором. Код пропуска и паспорт необходимо иметь с собой при выходе их дома.
Правила, по которым действует пропускная система, можно найти по это ссылке: «Областная администрация разъяснила правила пропускного режима».
3 1583
житель
Перри Мейсон
Л