На трех улицах Липецка отключат холодную воду

19 марта «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях – подачу холодной воды временно ограничат на трех улицах, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19 по улице Жуковского, №№ 2, 4, 6 по улице Берзина, №№ 2, 3, 4 по улице Вермишева.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.