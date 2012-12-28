Пьяный водитель «Джипа» попытался откупиться взятками в 7000 и 7550 рублей – его отправили в колонию

61-летнего липчанина отправили на год и два месяца в колонию-поселение за пьяную езду и покушение на дачу взятки двоим инспекторам ДПС. Также конфискован автомобиль «Джип Гранд Чероки» и сумма взятки. Дело рассмотрел Задонский районный суд.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, водителя уже дважды судили и лишали прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но 26 апреля 2025 года он снова сел пьяным за руль автомобиля «Джип Гранд Чероки».В Задонском районе мужчина был остановлен сотрудниками ДПС, и чтобы избежать ответственности за пьяную езду, предложил одному из инспекторов ДПС взятку в 7 тысяч рублей, другому – 7 550 рублей, но полицейские от денег отказались и сообщили обо всем в дежурную часть. Дело расследовал Тербунский МСО СУ СК России по Липецкой области.