Общество
Пьяный водитель «Джипа» попытался откупиться взятками в 7000 и 7550 рублей – его отправили в колонию

У 61-летнего липчанина также конфисковали автомобиль и сумму взятки.

61-летнего липчанина отправили на год и два месяца в колонию-поселение за пьяную езду и покушение на дачу взятки двоим инспекторам ДПС. Также конфискован автомобиль «Джип Гранд Чероки» и сумма взятки. Дело рассмотрел Задонский районный суд.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, водителя уже дважды судили и лишали прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но 26 апреля 2025 года он снова сел пьяным за руль автомобиля «Джип Гранд Чероки».

В Задонском районе мужчина был остановлен сотрудниками ДПС, и чтобы избежать ответственности за пьяную езду, предложил одному из инспекторов ДПС взятку в 7 тысяч рублей, другому – 7 550 рублей, но полицейские от денег отказались и сообщили обо всем в дежурную часть. Дело расследовал Тербунский МСО СУ СК России по Липецкой области.
покушение
взятка
Комментарии (4)

Постоянно
сегодня, 20:25
вижу как ДПС только обедает на эту сумму)))
Липчанин 1
сегодня, 19:56
Мало давал,жадина!
Семён Семёныч
сегодня, 19:52
До 61 года дожил, а ума не нажил.
Гражданин Л
сегодня, 19:51
Мало дал, обидел уважаемых людей.
