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Пациент инфекционной больницы умер от бактериальной пневмонии

40 8622
#коронавирус
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Пациент инфекционной больницы умер от бактериальной пневмонии

Медики пока не знают, стал ли ее источником COVID-19.

Вчера в областной клинической инфекционной больнице умер пациент. Это породило слух о первой смерти от коронавирусной инфекции в Липецке.

- Мужчина скончался от бактериальной пневмонии. Конечно, возбудителем пневмоний может быть как вирус, причем не только коронавирус, так и бактерии. Пневмония может быть и смешанной этиологии, - сообщили GOROD48 в облздраве.

Также в облздраве развеяли слухи о 15 заболевших коронавирусной инфекцией в областном онкологическом диспансере.

- Из онкодиспансера срочно вывели семь пациентов с температурой. Почему? Потому что медикам дана установка расценивать всех температурящих людей как потенциально зараженных коронавирусной инфекцией. У нас в регионе - всего один онкологический стационар. Мы просто не имеем права им рисковать. Вывод температурящих больных из клиники - это необходимая сегодня мера профилактики. Кстати, тестирование на коронавирус прошел весь медперсонал онкодиспансера - все медики здоровы. Также больных этой инфекцией нет и среди пациентов онкологического диспансера, - сообщил GOROD48 тот же высокопоставленный источник в областном управлении здравоохранения.

Все выведенные из онкодиспансера семь пациентов перемещены в боксы областной «инфекционки», где их обследуют на ОРВИ, пневмонию и коронавирусную инфекцию.
40 8622
#коронавирус
3

Комментарии (40)

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Япошка

1 минуту назад
Гость, глазки прищурь и чеши в Японию, может успеешь...
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Андревне

2 минуты назад
Два месяца назад,министр на совещании сказал,начинаем второй этап пенсионный реформы с наступлением Короны!вот и думайте за кого ходят голосовать ваши старики и почему молодежь не ходит на выборы?!
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Гость

6 минут назад
Каждый гражданин Японии получит по 926 долларов в поддержку!
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Андревна

7 минут назад
Людей жалко... Врачей жалко...
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Гость

9 минут назад
Врать и воровать их работа!вирус есть и Земля не плоская!ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА,лишний раз НЕ ВЫХОДИТЕ!!!
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Гость

9 минут назад
Врать и воровать их работа!вирус есть и Земля не плоская!ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА,лишний раз НЕ ВЫХОДИТЕ!!!
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S

14 минут назад
Гость, а ты на что? Вот ты все обо всем и расскажешь. В деталях и подробностях. И заодно точный прогноз на будущее дашь.
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Я конченый мудак

14 минут назад
Жру пальмовый жир по карте выручай
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Эта власть не может говорить правду

15 минут назад
институционально. Постоянная ложь накладывается на очковтирательство и ложь на местах- во всех сферах жизнедеятельности , и потом сами лжецы верят в свои сочинения.
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S

18 минут назад
Гость, а ты на что? Вот ты все обо всем и расскажешь. В деталях и подробностях. И заодно точный прогноз на будущее дашь.
ответить
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