Пациент инфекционной больницы умер от бактериальной пневмонии

Медики пока не знают, стал ли ее источником COVID-19.

Вчера в областной клинической инфекционной больнице умер пациент. Это породило слух о первой смерти от коронавирусной инфекции в Липецке.



- Мужчина скончался от бактериальной пневмонии. Конечно, возбудителем пневмоний может быть как вирус, причем не только коронавирус, так и бактерии. Пневмония может быть и смешанной этиологии, - сообщили GOROD48 в облздраве.



Также в облздраве развеяли слухи о 15 заболевших коронавирусной инфекцией в областном онкологическом диспансере.



- Из онкодиспансера срочно вывели семь пациентов с температурой. Почему? Потому что медикам дана установка расценивать всех температурящих людей как потенциально зараженных коронавирусной инфекцией. У нас в регионе - всего один онкологический стационар. Мы просто не имеем права им рисковать. Вывод температурящих больных из клиники - это необходимая сегодня мера профилактики. Кстати, тестирование на коронавирус прошел весь медперсонал онкодиспансера - все медики здоровы. Также больных этой инфекцией нет и среди пациентов онкологического диспансера, - сообщил GOROD48 тот же высокопоставленный источник в областном управлении здравоохранения.



Все выведенные из онкодиспансера семь пациентов перемещены в боксы областной «инфекционки», где их обследуют на ОРВИ, пневмонию и коронавирусную инфекцию.