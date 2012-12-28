В Липецке ищут 15-летнего подростка
Происшествия
В заброшенном доме нашли труп
Происшествия
«ДТП, блин»: на Соколе автобус бортанул автомобиль
Происшествия
Экипаж ДПС сопроводил неотложку, спешившую к пациенту с кровотечением
Общество
Спасательную операцию на льду реки записала камера наблюдения
Происшествия
Автобус столкнулся с легковушкой: пострадала 79-летняя женщина
Происшествия
Пропавший в Липецке подросток найден
Происшествия
На Архангельской горела пятиэтажка
Происшествия
Мокрый снег и дождь ожидаются в Липецкой области
Погода в Липецке
Трех юных автоворов задержали липецкие полицейские
Происшествия
Читать все
Пропавший в Липецке подросток найден
Происшествия
Липецкая область — на 41 месте по безработице среди регионов России
Общество
Во дворе на улице 30 лет Октября прогуливалась лиса
Общество
Грузовик наехал на правую руку находящегося в смотровой рабочего — ему выплатят 400 000 рублей
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
17-летний парень забрал из закладки 55,91 грамма мефедрона и вскоре попался полицейским
Происшествия
В Липецкой области введен режим повышенной готовности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дурацкая авария, видео спасения из полыньи, и контрафактные вейпы
Общество
Мокрый снег и дождь ожидаются в Липецкой области
Погода в Липецке
C подрядчика по ремонту школ и садика в ДНР требуют более 51 миллиона рублей
Общество
Читать все
Общество
331
сегодня, 14:20

Экология в онлайн режиме: НЛМК усилил контроль за воздухом

Новолипецкий металлургический комбинат подключил ключевые производства к системам автоматического контроля. С декабря 2025 года датчики, установленные на трубах, круглосуточно измеряют параметры эмиссии и передают данные напрямую в надзорные органы. Инвестиции НЛМК в экологический проект составили около 1 млрд рублей.

Что такое система автоматического контроля? 

Система автоматического контроля — это датчики, которые устанавливают прямо на трубы, и непрерывно измеряют концентрацию пыли, оксида углерода, оксидов азота и других веществ.

Это похоже на медицинский монитор, который круглосуточно следит за состоянием пациента. Только здесь «пациент» — промышленный агрегат, а система показывает, как он работает и какие параметры у воздуха, выделяемого в атмосферу.
Такие датчики установлены на всех источниках, которые подлежат автоматическому контролю. Всего это 20 ключевых точек на крупнейших производственных объектах комбината — в агломерационном, доменных, конвертерных, ферросплавном и огнеупорном цехах, на коксохимическом производстве и теплоэлектроцентрали.

Как это работает? 

Датчики измеряют параметры эмиссии и автоматически передают информацию в государственную базу Росприроднадзора. Информация обновляется каждые 30 минут. Это, как если бы показания счётчиков воды или электричества в квартире автоматически отправлялись в управляющую компанию — только здесь вместо воды – воздух из труб, а вместо квартиры крупные промышленные агрегаты.

Если показатели меняются или выходят за допустимые значения, это одновременно видят специалисты комбината и Росприроднадзора. Первые могут проверить исправность оборудования, а вторые провести проверку самого предприятия. 

Часть федерального проекта

Оснащение крупных предприятий такими системами — требование природоохранного законодательства и часть федерального проекта «Чистый воздух».

Система автоматического контроля помогает государству получать объективную информацию о работе предприятий, а самим компаниям — постоянно отслеживать экологические параметры и повышать прозрачность своей работы.

Двойной контроль 

На комбинате уже несколько лет работает собственная сеть мониторинга воздуха: специалисты ежедневно проводят миллионы измерений на территории предприятия, в санитарно-защитной зоне и в городе. 

Кроме того, за производственными площадками круглосуточно следят около 100 камер с системой машинного зрения. Они работают в режиме 24/7 и при отклонениях автоматически передают сигнал экологам предприятия.
экология
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
