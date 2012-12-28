Экология в онлайн режиме: НЛМК усилил контроль за воздухом

Новолипецкий металлургический комбинат подключил ключевые производства к системам автоматического контроля. С декабря 2025 года датчики, установленные на трубах, круглосуточно измеряют параметры эмиссии и передают данные напрямую в надзорные органы. Инвестиции НЛМК в экологический проект составили около 1 млрд рублей.





Система автоматического контроля — это датчики, которые устанавливают прямо на трубы, и непрерывно измеряют концентрацию пыли, оксида углерода, оксидов азота и других веществ.Это похоже на медицинский монитор, который круглосуточно следит за состоянием пациента. Только здесь «пациент» — промышленный агрегат, а система показывает, как он работает и какие параметры у воздуха, выделяемого в атмосферу.Такие датчики установлены на всех источниках, которые подлежат автоматическому контролю. Всего это 20 ключевых точек на крупнейших производственных объектах комбината — в агломерационном, доменных, конвертерных, ферросплавном и огнеупорном цехах, на коксохимическом производстве и теплоэлектроцентрали.Датчики измеряют параметры эмиссии и автоматически передают информацию в государственную базу Росприроднадзора. Информация обновляется каждые 30 минут. Это, как если бы показания счётчиков воды или электричества в квартире автоматически отправлялись в управляющую компанию — только здесь вместо воды – воздух из труб, а вместо квартиры крупные промышленные агрегаты.Если показатели меняются или выходят за допустимые значения, это одновременно видят специалисты комбината и Росприроднадзора. Первые могут проверить исправность оборудования, а вторые провести проверку самого предприятия.Оснащение крупных предприятий такими системами — требование природоохранного законодательства и часть федерального проекта «Чистый воздух».Система автоматического контроля помогает государству получать объективную информацию о работе предприятий, а самим компаниям — постоянно отслеживать экологические параметры и повышать прозрачность своей работы.На комбинате уже несколько лет работает собственная сеть мониторинга воздуха: специалисты ежедневно проводят миллионы измерений на территории предприятия, в санитарно-защитной зоне и в городе.Кроме того, за производственными площадками круглосуточно следят около 100 камер с системой машинного зрения. Они работают в режиме 24/7 и при отклонениях автоматически передают сигнал экологам предприятия.