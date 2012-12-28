Заболеваемость ОРВИ снижается

А вот коронавирусом — растёт.

На минувшей неделе, с 9 по 15 марта, в Липецкой области было зарегистрировано 4228 случаев ОРВИ, в том числе 5 случаев гриппа. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, количество заболевших ОРВИ оказалось на 10% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 52%.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — на областной центр приходится 62% всей случаев.Сейчас среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2. Коронавирусом за неделю заболели 36 человек, что на 16% выше уровня предыдущей недели.