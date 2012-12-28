В Липецке арестовали 27-летнего гражданина Индии

Советский районный суд Липецка на 1 месяц 25 суток арестовал одного из двух задержанных граждан Индии, которые подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотиков (по ч.3 ст. 30, п «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).«27-летний обвиняемый подозревается в покушении на сбыт наркотических средств путем обустройства «закладок» в Липецке, группой лиц по предварительному сговору. Часть наркотиков была обнаружена при нем в момент задержания, часть – в гостиничном номере, где он проживает. Общая масса изъятого наркотического средства является крупным размером», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.