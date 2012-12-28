Ушел из жизни бывший начальник УМВД России по Липецкой области Александр Рязанцев

На 74-м году жизни скончался полковник милиции в отставке Александр Дмитриевич Рязанцев, возглавлявший Управление внутренних дел Липецкой области с 2003 по 2006 год.

Руководство и личный состав, ветераны УМВД России по Липецкой области выразили глубокие соболезнования родным и близким Александра Рязанцева, бывшего начальника управления, ушедшего из жизни. Похоронят Александра Рязанцева Волгоградской области, где он проживал последние годы.Александр Рязанцев родился 12 октября 1952 года в Тамбовской области. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт, а в 1988 году — Академию МВД СССР, получив юридическое образование.Службу в органах внутренних дел начал в 1988 году с должности заместителя начальника отдела кадров УВД Тамбовской области. В последующие годы занимал различные руководящие посты в подразделениях криминальной милиции и штабных структурах.В июне 2003 года был назначен начальником УВД Липецкой области и руководил ведомством до января 2006 года.За годы службы Александр Дмитриевич был удостоен ряда ведомственных наград, включая медали «За доблесть в службе» и «За отличие в службе», а также нагрудный знак «За отличную службу в МВД».