Липецкая область оказалась вне списка регионов с опасным загрязнением воздуха

Липецкая область оказалась за бортом списка регионов, где в 2025 году отмечались случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха.

Так, в прошлом году произошло 336 инцидентов, когда концентрация одного или нескольких загрязняющих веществ значительно превышает установленную предельно допустимую концентрацию (в 10 раз и более) – на 41% больше, чем годом ранее. Этот показатель стал самым высоким за последние четыре года, хотя не достиг уровня 2021 года. Исследование провели аналитики FinExpertiza на основе данных Росгидромета. Тем не менее, в Липецкой области не было зафиксировано ни одного случая опасных загрязнений.Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в 2025 году были распределены по регионам неравномерно. Наибольшее количество инцидентов выявлено в Самарской области (120 инцидентов). Вторым регионом по числу критических превышений концентрации вредных веществ стала Оренбургская область (70 случаев). Далее следуют Архангельская область (26 случаев), Забайкальский край (24 случая), Бурятия (15 случаев) и Иркутская область (14 случаев). Наибольшую долю выявленных инцидентов составляли выбросы сероводорода - 233 случая (69% от общего числа). На втором месте по частоте загрязнений находился диоксид серы - 49 случаев (15%).Третью позицию занял бензапирен - 48 случаев (14%). Три случая загрязнений пришлись на оксид углерода, или угарный газ, было выявлено два случая загрязнений взвешенными веществами, был зафиксирован единичный случай загрязнения приземным озоном.