Сегодня в Липецке: разобраться в коммунальных квитанциях, в которых чёрт ногу сломит, липчане спорят из-за отпусков
Общество
22-летний парень выместил злость на «Мерседесе»
Происшествия
Бывшая 54-летняя делопроизводитель МФЦ выслушала приговор за участие в группе «черных риелторов»
Происшествия
Ушел из жизни бывший начальник УМВД России по Липецкой области Александр Рязанцев
Общество
В Липецке ограничат движение по улице Московской из-за провала асфальта
Общество
Мать участника СВО взяла кредит и перечислила деньги мошенникам
Происшествия
«Кина не будет»: шоу саундтреков в сиянии тысячи свечей в Липецке отменили
Культура
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Жителя Краснодарского края будут судить за ДТП под Липецком с двумя погибшими
Происшествия
Река Снова затопила низководный мост
Происшествия
Читать все
В Липецке по строительной гарантии отремонтируют более 20 улиц
Общество
Липецкая область оказалась вне списка регионов с опасным загрязнением воздуха
Общество
13-е подряд поражение «Липецка»
Спорт
Ушел из жизни бывший начальник УМВД России по Липецкой области Александр Рязанцев
Общество
Пьяный водитель «Джипа» попытался откупиться взятками в 7000 и 7550 рублей – его отправили в колонию
Общество
В Липецке арестовали 27-летнего гражданина Индии
Происшествия
Липецкая вечЁрка: приговор по делу «черных риелторов», месть «Мерседесу» и внезапная отмена шоу
Общество
Заболеваемость ОРВИ снижается
Здоровье
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Мужчинам — полтора года, женщинам — по году с хвостиком
Происшествия
Читать все
Общество
690
сегодня, 17:25
9

Липецкая область оказалась вне списка регионов с опасным загрязнением воздуха

Липецкая область оказалась за бортом списка регионов, где в 2025 году отмечались случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха.

Так, в прошлом году произошло 336 инцидентов, когда концентрация одного или нескольких загрязняющих веществ значительно превышает установленную предельно допустимую концентрацию (в 10 раз и более) – на 41% больше, чем годом ранее. Этот показатель стал самым высоким за последние четыре года, хотя не достиг уровня 2021 года. Исследование провели аналитики FinExpertiza на основе данных Росгидромета. Тем не менее, в Липецкой области не было зафиксировано ни одного случая опасных загрязнений.

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в 2025 году были распределены по регионам неравномерно. Наибольшее количество инцидентов выявлено в Самарской области (120 инцидентов). Вторым регионом по числу критических превышений концентрации вредных веществ стала Оренбургская область (70 случаев). Далее следуют Архангельская область (26 случаев), Забайкальский край (24 случая), Бурятия (15 случаев) и Иркутская область (14 случаев). Наибольшую долю выявленных инцидентов составляли выбросы сероводорода - 233 случая (69% от общего числа). На втором месте по частоте загрязнений находился диоксид серы - 49 случаев (15%).Третью позицию занял бензапирен - 48 случаев (14%). Три случая загрязнений пришлись на оксид углерода, или угарный газ, было выявлено два случая загрязнений взвешенными веществами, был зафиксирован единичный случай загрязнения приземным озоном.
Комментарии (9)

Александр
16 минут назад
Ага. Верим. Как и закрытия телеграмма для нашего блага.
Ганс
54 минуты назад
Очень странно. Но ладно. Ответ на небесах держать будут.
Благодарные жители
сегодня, 19:19
Верим!!!
Ветеран
сегодня, 19:07
Интересно, тот кто придумал слоган - Хочу здесь жить еще в Липецке, или уже сбежал?
Гость
сегодня, 18:52
Старые автобусы, просто дышать невозможно как они вообще техосмотр проходят…
Гость
сегодня, 18:39
Счетчики или измерительные приборы которыми мерили проходили испытания и когда ?
Заметно
сегодня, 18:35
Посмотрите на черный снег даже за пределами дорог .
Ковшевой
сегодня, 18:23
Главное не уровень загрязнения а кто и как будет измерять. Живём как в сочи
Карабас--Барабас
сегодня, 18:08
Не зря Липецк город---курорт
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
