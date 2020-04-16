В России

52 минуты назад

Министр экономического развития попробовал взять льготный кредит

182
#кредит #льготы #банк #бизнес
Министр экономического развития попробовал взять льготный кредит

Глава Минэкономразвития выступил в роли «тайного покупателя» в банке.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии, сообщает РИА Новости. Решетников лично позвонил в крупнейшие российские банки. В одном из них министру, представившемуся бизнесменом, сообщили, что постановление правительства о запуске программы льготного кредитования малого и микробизнеса якобы еще не подписано.

- В одном оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков, - сообщил министр в своем Instagram, куда ему пожаловались на отказы банков в выдаче кредитов под нулевой процент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Президент объявил о новых системных мерах поддержки бизнеса. Теперь программа «нулевых» кредитов на зарплату доступна не только микро и малым предприятиям, но и средним и крупным. Пока в нее официально включились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений. Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд рублей - одобрены примерно 1,5 млрд. А выдано реально всего лишь 400 млн руб. Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков. Сейчас стабилизация экономики во многом зависит от того, как принимаемые Правительством @government_rf решения реализуются в реальном секторе экономики. #coronavairus #экономикабезвируса

Публикация от Решетников Максим (@reshetnikov_mg)




На прошлой неделе руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута сообщил, что ЦБ РФ с помощью метода "тайного покупателя" проверяет, насколько эффективно банки взаимодействуют с заемщиками, пострадавшими от пандемии коронавируса, напоминает «Интерфакс».
182
#кредит #льготы #банк #бизнес

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Жильцы дома сдали вернувшуюся из отпуска соседку
#самоизоляция
Жильцы дома сдали вернувшуюся из отпуска соседку

3 минуты назад

В России
Стоматолог с коронавирусом сбегал лечить пациентов
#коронавирус #нарушение
Стоматолог с коронавирусом сбегал лечить пациентов

10 минут назад

В России
В Москве не планируют раздавать продуктовые карточки
#спрос #продуктовые карточки
В Москве не планируют раздавать продуктовые карточки

34 минуты назад

В России
В 18 трлн рублей оценили ущерб от коронавируса в России
#коронавирус #ущерб #экономика
В 18 трлн рублей оценили ущерб от коронавируса в России

сегодня, 10:09

В России
Закон о приватизации врачами служебного жилья подготовят к маю-июню
#здравоохранение
Закон о приватизации врачами служебного жилья подготовят к маю-июню

вчера, 18:54

В России
Путин снова выступит с обращением к россиянам
#обращение #коронавирус
50
Путин снова выступит с обращением к россиянам

вчера, 13:23

В России