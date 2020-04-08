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Липецкая вечЁрка: 18 пациентов, 5 масок и 1 слух

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: 18 пациентов, 5 масок и 1 слух

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 8 апреля.

В Липецкой области отмечен прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 18 жителей региона. Большинство из числа ранее контактировавших с заболевшими. Помимо Липецка, случаи коронавирусной инфекции выявлены в Задонском, Лев-Толстовском и Добровском районах. Все новые коронавирусные больные привезли заразу из Москвы. К счастью, среди заболевших COVID-19 нет пожилых людей, которые очень тяжело переносят коронавирус.

Тем временем в государственной аптечной сети появились одноразовые маски. Но их будут продавать не больше пяти штук в одни руки. Учитывая и без того повышенную на фоне недостатка производства стоимость изделий, областное предприятие и руководство области приняло решение продавать их без торговой наценки по оптовой закупочной цене только с учетом затрат на доставку до пунктов продаж. Маски продаются по 35 рублей и 20 копеек за единицу.

Стоит сказать, что среднедневной индекс самозоляции в Липецке в будние дни снизился до 3,2 баллов, и город попал на оранжевый уровень тематического сервиса «Яндекса». Если на прошлой неделе в будние дни индекс самоизоляции не опускался ниже 3,5 баллов, то с начала этой недели «просел» на 0,3. Показатель в 3,2 балла «Яндекс» оценивает так: «На улице есть люди. Лучше остаться дома».

Новым вице-мэром Липецка может стать «Лидер России-2018» Ольга Углева. По данным GOROD48, новым вице-мэром Липецка может стать Ольга Углева, с недавних пор москвичка, ранее жившая и работавшая в Челябинске. Она должна заменить Кирилла Рыжкова, который стал курирующим городскую экономику заместителем Евгении Уваркиной 1 июля 2019 года. В пресс-службе администрации Липецка эту информацию предпочли не комментировать, однако из наших источников в мэрии известно, что Ольга Углева, которая уже мелькала в коридорах власти, начнет работу на новом поприще на следующей неделе.
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#вечёрка
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Комментарии (9)

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Чепуха

7 минут назад
Кому мы нужны
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Виктор 2-28-14

8 минут назад
Представьте,что какой-то гениальный моральный урод ,в силу своей гениальности и технических возможностей ,которые предоставляет технический прогресс,получил возможность конструировать вирусы.......Прогресс не остановить. Человек не становится лучше......Значит чтобы человек не уничтожил всё сущее ,необходим тотальный контроль. И чем человек талантливее тем контроль сильнее......Самый надёжный контроль,контроль мозга......Это рабовладельческий строй на более высоком витке диалектической спирали.............................................................. И будет нас пасти.....Невидимый пастух....Кого на органы.....Кого разделать в "пух".....
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завидуют

31 минуту назад
нашему гениальному правителю!
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МН

32 минуты назад
У нас что, липчане закончились? Или достойных нет? Что за кумовство процветает?
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НиколаГазомотор

33 минуты назад
Углева?!!!!!липчане- примите мои соболезнования!!!! Одно хорошо- она ненадолго!!! Обычно 2 месяца и «за забор»... наведите справки чем закончилась ее деятельность в Газпроме? Спойлер- уволена через 3 месяца без права работать в отрасли!!!
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Любопытный

39 минут назад
А другие страны?
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что теперь

42 минуты назад
и потом будет также практиковаться для разных дел что тут не понятногототрототогогого
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Местный

50 минут назад
Гость, а слабо объяснить непонятливым
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Гость

59 минут назад
Прямо бесит, короновирус, сколько можно на этом играть, уже все поняли для чего и кому это нужно, поэтому и маски понимали люди
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