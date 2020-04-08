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Липецкая вечЁрка: 18 пациентов, 5 масок и 1 слух
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 8 апреля.
В Липецкой области отмечен прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 18 жителей региона. Большинство из числа ранее контактировавших с заболевшими. Помимо Липецка, случаи коронавирусной инфекции выявлены в Задонском, Лев-Толстовском и Добровском районах. Все новые коронавирусные больные привезли заразу из Москвы. К счастью, среди заболевших COVID-19 нет пожилых людей, которые очень тяжело переносят коронавирус.
Тем временем в государственной аптечной сети появились одноразовые маски. Но их будут продавать не больше пяти штук в одни руки. Учитывая и без того повышенную на фоне недостатка производства стоимость изделий, областное предприятие и руководство области приняло решение продавать их без торговой наценки по оптовой закупочной цене только с учетом затрат на доставку до пунктов продаж. Маски продаются по 35 рублей и 20 копеек за единицу.
Стоит сказать, что среднедневной индекс самозоляции в Липецке в будние дни снизился до 3,2 баллов, и город попал на оранжевый уровень тематического сервиса «Яндекса». Если на прошлой неделе в будние дни индекс самоизоляции не опускался ниже 3,5 баллов, то с начала этой недели «просел» на 0,3. Показатель в 3,2 балла «Яндекс» оценивает так: «На улице есть люди. Лучше остаться дома».
Новым вице-мэром Липецка может стать «Лидер России-2018» Ольга Углева. По данным GOROD48, новым вице-мэром Липецка может стать Ольга Углева, с недавних пор москвичка, ранее жившая и работавшая в Челябинске. Она должна заменить Кирилла Рыжкова, который стал курирующим городскую экономику заместителем Евгении Уваркиной 1 июля 2019 года. В пресс-службе администрации Липецка эту информацию предпочли не комментировать, однако из наших источников в мэрии известно, что Ольга Углева, которая уже мелькала в коридорах власти, начнет работу на новом поприще на следующей неделе.
Тем временем в государственной аптечной сети появились одноразовые маски. Но их будут продавать не больше пяти штук в одни руки. Учитывая и без того повышенную на фоне недостатка производства стоимость изделий, областное предприятие и руководство области приняло решение продавать их без торговой наценки по оптовой закупочной цене только с учетом затрат на доставку до пунктов продаж. Маски продаются по 35 рублей и 20 копеек за единицу.
Стоит сказать, что среднедневной индекс самозоляции в Липецке в будние дни снизился до 3,2 баллов, и город попал на оранжевый уровень тематического сервиса «Яндекса». Если на прошлой неделе в будние дни индекс самоизоляции не опускался ниже 3,5 баллов, то с начала этой недели «просел» на 0,3. Показатель в 3,2 балла «Яндекс» оценивает так: «На улице есть люди. Лучше остаться дома».
Новым вице-мэром Липецка может стать «Лидер России-2018» Ольга Углева. По данным GOROD48, новым вице-мэром Липецка может стать Ольга Углева, с недавних пор москвичка, ранее жившая и работавшая в Челябинске. Она должна заменить Кирилла Рыжкова, который стал курирующим городскую экономику заместителем Евгении Уваркиной 1 июля 2019 года. В пресс-службе администрации Липецка эту информацию предпочли не комментировать, однако из наших источников в мэрии известно, что Ольга Углева, которая уже мелькала в коридорах власти, начнет работу на новом поприще на следующей неделе.
Чепуха
Виктор 2-28-14
завидуют
МН
НиколаГазомотор
Любопытный
что теперь
Местный
Гость