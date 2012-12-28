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Происшествия
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сегодня, 17:26
Экстренные службы проверяют ТРЦ «Малибу»
Посетителей эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Добавим, что в марте в Липецке из-за телефонных террористов уже эвакуировали ТРЦ «Ривьера», ТЦ «Весна», школы и детсады. Все сообщения оказались ложными.
Фото - vk.com
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