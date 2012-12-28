Экстренные службы проверяют ТРЦ «Малибу»

Посетителей эвакуировали из-за сообщения о минировании.

К ТРЦ «Малибу» стянуты экстренные службы из-за сообщения о минировании. Пока здание ещё проверяет кинолог.Добавим, что в марте в Липецке из-за телефонных террористов уже эвакуировали ТРЦ «Ривьера», ТЦ «Весна», школы и детсады. Все сообщения оказались ложными.