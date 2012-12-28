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Происшествия
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сегодня, 17:39
На имя лебедянца за день оформили три микрозайма
Но мужчина выиграл суд с коллекторами: номера телефона и банковских карт, указанных в договорах займа, ему не принадлежали.
Кредиторы не предоставили каких-либо надлежащих доказательств о перечислении денег именно ответчику. И по одному иску суд им отказал во взыскании денег. А по двум другим делам коллекторские агентства сами отозвали свои иски.
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