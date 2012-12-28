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сегодня, 17:39

На имя лебедянца за день оформили три микрозайма

Но мужчина выиграл суд с коллекторами: номера телефона и банковских карт, указанных в договорах займа, ему не принадлежали.

В Лебедянском районе мировой суд отказал коллекторам во взыскании задолженности по договору займа. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд поступили сразу три иска от коллекторских агентств. Выяснилось, что 8 февраля 2024 года между различными микрофинансовыми организациями и лебедянцем были заключены договоры займа в электронной форме с использованием электронной подписи. Но мужчина займы не возвращал. Как оказалось, он сам никакие договоры не заключал, деньги не получал. А номера телефона и банковских карт, указанных в договорах займа, ему не принадлежат.

Кредиторы не предоставили каких-либо надлежащих доказательств о перечислении денег именно ответчику. И по одному иску суд им отказал во взыскании денег. А по двум другим делам коллекторские агентства сами отозвали свои иски.
кредит
мошенничество
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