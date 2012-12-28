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39-летняя ельчанка и её 60-летняя родственница перевели мошенникам 1,6 миллиона рублей
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207
41 минуту назад
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39-летняя ельчанка и её 60-летняя родственница перевели мошенникам 1,6 миллиона рублей

Женщины пытались заработать в интернете на покупке-продаже бытовых приборов.

39-летняя ельчанка искала работу и откликнулась на подходящую ей «вакансию»: по совету «работодателя» женщина установила приложение по покупке и продаже бытовых приборов. Как сообщает ОМВД по городу Ельцу, в течение нескольких недель она вкладывала свои деньги, чтобы оплачивать товары, а «покупатели» в свою очередь якобы переводили деньги на её счёт в приложении.

Женщина видела регулярное пополнение баланса и даже несколько раз обналичивала небольшие суммы в одну-две тысячи рублей. В результате усиленной «работы» на счёте накопилось 17 тысяч долларов. Но вывести деньги не получилось — счёт заблокировали. А в «службе поддержки» сообщили, что для вывода денег нужен номер карты другого человека.

Тогда ельчанка попросила карту у 60-летней родственницы. Но та сама захотела подзаработать и перевела 39-летней ельчанке 500 тысяч рублей, а та отправила их мошенникам. Вывести деньги у женщин так и не получилось.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Егороч
13 минут назад
Как были дураки так и остались ни чему вас жизнь не учит
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смартфоны
16 минут назад
вас погубят!
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