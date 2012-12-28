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Происшествия
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41 минуту назад
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39-летняя ельчанка и её 60-летняя родственница перевели мошенникам 1,6 миллиона рублей
Женщины пытались заработать в интернете на покупке-продаже бытовых приборов.
Женщина видела регулярное пополнение баланса и даже несколько раз обналичивала небольшие суммы в одну-две тысячи рублей. В результате усиленной «работы» на счёте накопилось 17 тысяч долларов. Но вывести деньги не получилось — счёт заблокировали. А в «службе поддержки» сообщили, что для вывода денег нужен номер карты другого человека.
Тогда ельчанка попросила карту у 60-летней родственницы. Но та сама захотела подзаработать и перевела 39-летней ельчанке 500 тысяч рублей, а та отправила их мошенникам. Вывести деньги у женщин так и не получилось.
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