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543
47 минут назад
10

В Липецке завершается установка бетонных укрытий

Установлены уже 22 из 28 закупленных защитных модулей.

В Липецке завершается установка бетонных укрытий на остановках общественного транспорта.

Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, из 28 модулей установлены уже 22: на остановках «ЛТЗ», «Площадь Клименкова», «Памятник Танкистам», «Автовокзал», «Станция защиты растений», «ЛОКБ», «Улица Политехническая», «ЛГТУ», «ТЦ Елецкий», «Микрорайон Елецкий», «Площадь Героев», «Железнодорожный вокзал», «Автовокзал», «Сырский рудник», «Почта», «23 школа», «Улица Шуминского», «30-й микрорайон», «Улица Баумана», «Парк Победы», «ТРК «Европа», территории по адресу улица Гагарина, 103а.

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Каждое укрытие представляет собой бетонную коробку, площадью 8,5 метра. Модули изготавливают в Липецке по белгородскому образцу. Они выдерживают близкий разрыв снаряда, хорошо защищает от осколков. Из бюджета города на изготовление 28 укрытий выделены 10 млн рублей. Балансодержатель модулей — управление главного смотрителя.
бетонные укрытия
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
КотЭ
10 минут назад
Очень жаль, но вскоре эти модули превратятся в туалеты, и это факт, т.к. в городе негде даже нужду справить.....
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Дядя Вася
13 минут назад
Это ПРОРЫВ !!!
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Игорь Михайлович
15 минут назад
Общественные туалеты через неделю будут
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Катя
16 минут назад
Ну спасибо!
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А сторожа
16 минут назад
Или уборщицу тоже назначили?
Ответить
???
24 минуты назад
Дело идёт к концу. Зачем нам теперь эти укрытия?
Ответить
И
29 минут назад
Туалеты будущие, если уже не настоящие.
Ответить
Копать-перекопать
34 минуты назад
Может лучше использовать проверенный способ - просто перекопать дороги ?
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Р
37 минут назад
По плану. Дожили
Ответить
Патриот
31 минуту назад
Даже в т.н. "лихие девяностые" такого не было
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