Установлены уже 22 из 28 закупленных защитных модулей.

В Липецке завершается установка бетонных укрытий на остановках общественного транспорта.Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, из 28 модулей установлены уже 22: на остановках «ЛТЗ», «Площадь Клименкова», «Памятник Танкистам», «Автовокзал», «Станция защиты растений», «ЛОКБ», «Улица Политехническая», «ЛГТУ», «ТЦ Елецкий», «Микрорайон Елецкий», «Площадь Героев», «Железнодорожный вокзал», «Автовокзал», «Сырский рудник», «Почта», «23 школа», «Улица Шуминского», «30-й микрорайон», «Улица Баумана», «Парк Победы», «ТРК «Европа», территории по адресу улица Гагарина, 103а.Каждое укрытие представляет собой бетонную коробку, площадью 8,5 метра. Модули изготавливают в Липецке по белгородскому образцу. Они выдерживают близкий разрыв снаряда, хорошо защищает от осколков. Из бюджета города на изготовление 28 укрытий выделены 10 млн рублей. Балансодержатель модулей — управление главного смотрителя.