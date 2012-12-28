77-летнюю пенсионерку под предлогом замены счётчика обманули почти на 200 000 рублей

А 21-летний парень поверил звонку «специалиста Росфинмониторинга».

24 марта в Усмани в полицию обратилась 77-летняя женщина, которой позвонили и сообщили о необходимости оформить заявку на замену счётчика.— Пенсионерка согласилась и продиктовала данные, предоставив мошенникам доступ к личному кабинету на «Госуслугах». В результате со счёта женщины пропали почти 200 000 рублей, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.28-летний мужчина начал подготовку к дачному сезону и решил купить на популярном сайте объявлений газовый гриль. Он перевел продавцу 35 000 рублей, а тот оказался мошенником.68-летняя пенсионерка увидела в «Одноклассниках» объявление о компенсации от пенсионного фонда, перешла по ссылке, ввела личные данные и лишилась 80 000 рублей — на имя женщины был оформлен кредит, а деньги тут же обналичены.38-летняя женщина сообщила, что её 17-летний сын ещё в январе нарвался на мошенников при покупке криптовалюты. Парень отправил мошенникам 20 000 рублей.22-летняя студентка четыре дня общалась с неизвестными и пыталась заработать в интернете. Мошенникам она успела перечислить 68 000 рублей.А 21-летний парень поверил звонку «специалиста Росфинмониторинга» и отправил мошенникам 100 000 рублей.