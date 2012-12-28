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сегодня, 13:05
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77-летнюю пенсионерку под предлогом замены счётчика обманули почти на 200 000 рублей

А 21-летний парень поверил звонку «специалиста Росфинмониторинга».

24 марта в Усмани в полицию обратилась 77-летняя женщина, которой позвонили и сообщили о необходимости оформить заявку на замену счётчика.

— Пенсионерка согласилась и продиктовала данные, предоставив мошенникам доступ к личному кабинету на «Госуслугах». В результате со счёта женщины пропали почти 200 000 рублей, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

28-летний мужчина начал подготовку к дачному сезону и решил купить на популярном сайте объявлений газовый гриль. Он перевел продавцу 35 000 рублей, а тот оказался мошенником.

68-летняя пенсионерка увидела в «Одноклассниках» объявление о компенсации от пенсионного фонда, перешла по ссылке, ввела личные данные и лишилась 80 000 рублей — на имя женщины был оформлен кредит, а деньги тут же обналичены.

38-летняя женщина сообщила, что её 17-летний сын ещё в январе нарвался на мошенников при покупке криптовалюты. Парень отправил мошенникам 20 000 рублей.

22-летняя студентка четыре дня общалась с неизвестными и пыталась заработать в интернете. Мошенникам она успела перечислить 68 000 рублей.

А 21-летний парень поверил звонку «специалиста Росфинмониторинга» и отправил мошенникам 100 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Лиза
сегодня, 13:38
"68-летняя пенсионерка увидела в «Одноклассниках»"... что она делала в Одноклассниках в столь юном возрасте?
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Жесть
27 минут назад
А что, в "Одноклассниках" есть возрастные ограничения?! Как раз для возрастных этот сайт, а молодежь в Инсте и в ВК все.
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