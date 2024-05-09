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39
6 минут назад

Сегодня в Липецке: сводить коллегу в ресторан, но удержаться от домогательств

Представляем вам информационную картину вторника.

Дожди вернулись

В Липецке немного похолодает, днём термометр покажет от +7 до +9 градусов. Кроме того, временами возможны дожди.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 6-й Гвардейской Дивизии, 6, 10, 11, 12, 12а; Володи Бачурина, 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17; Жуковского, 6, 6а, 8а/1, 8а; Зегеля, 2; Коммунистической, 4, 5, 6, 12, 14, 16; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37, 46; Краснознамённой, 5; Ленина, 3, 5; Терешковой, 40; Циолковского, 35, 39, 41, 43; Школьной, 24; Ударников, 36, 36а, 37, 37а, 38; в переулке Кочубея, 1.

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Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крымской, Крымской 2-й, Ново-Весовой, Пригородной, Ударников, Чаплыгина, Шмидта, Школьной, в переулке Кочубея.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтом обесточат дома на улицах 6-й Гвардейской дивизии, 14, 17; Володи Бачурина, 5; Зегеля, 1; Клавдии Шаталовой, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10а; Краснознаменной, 11, 13, 15; Ново-Весовой; Ударников; а также СНТ «Горняк».

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Пробки

С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.


Отчётный концерт

Концертные залы сегодня готовятся к будущим творческим свершениям, послушать музыку можно в детской Школе искусств № 1 им. М. И. Глинки (ул. Интернациональная, 53).

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В 18:00 здесь состоится отчетный концерт отделения сольного пения и «Народный фольклор» (12+).

Любителям литературы

В библиотеках сегодня будут вспоминать знаменитых советских писательниц. В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 14:00 состоится встреча, посвящённая 120-летию со дня рождения Веры Пановой (12+).

За свои рассказы Панова в своё время получила три сталинские премии, хотя отношения её семьи с советской властью можно назвать сложными – мужа отправили на 10 лет в Соловки за якобы приверженность троцкизму. В 1960-х годах на собрании литераторов выступила с речью, осуждающей Бориса Пастернака за публикацию романа «Доктор Живаго» за границей.

Пикантная подробность – отец будущей официальной советской писательницы, дореволюционный купец, так любил свою жену, что поклялся ей называть всех своих дочерей, сколько бы их ни было, именем Вера. Так же называлась и яхта, которую приобрёл Фёдор Панов. Судно стало причиной его гибели: перевернулось, владелец не успел выплыть. Дочь, Вера Панова, к тому времени родилась только одна…

А в библиотеке национальных культур (ул. Московская, 117) в 13:00 состоится «Уроки добра Лидии Чарской» (12+).

Будут говорить об авторе начала XX века, создавшей «Записки институтки», «Княжну Джаваху». Её произведения экранизируют и в нашем столетии – сериал «Сибирочка» (2003 г.) режиссёра Владимира Грамматикова. Главную роль исполнила Алла Юганова.

Образ лирика

А в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов 15/3) в 10:00 состоится лекция «Сергей Есенин в кинематографе» (12+).

Стихи экранизировать трудно, но самого Есенина в кино сыграли много раз. Среди исполнителей Звонимир Чрнко, Сергей Никоненко, Сергей Безруков. На наш взгляд, никто из этих артистов и близко не походил на поэта, а лишь – на его лирический образ. На самом деле автор «Белой берёзы» был почти двухметровым детиной с пудовыми кулаками и когда «и похабничал он, и скандалил» окружающим лучше было спасаться бегством. А Айседора Дункан.… Ах, бедная Айседора…

Мини-футбол

Мини-футбольный клуб Липецка в 19:00 в спортивном комплексе «Атлант», что в селе Копцевы Хутора (ул. Котовского, 1в) проведёт матч Суперлиги с «Ухтой» (6+).

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Шансов на плей-офф у липчан почти не осталось, но вчерашний первый матч был хорош, хотя наша команда и проиграла – 6:7. Ждём реванша сегодня!

Насильно мил… будешь

5% липчан в опросе SuperJob заявили, что сталкивались с харассментом со стороны руководства, ещё 11% - со стороны коллег. Т.е. домогательства на работе пережил каждый 7-й опрошенный.

При этом только в каждой двадцатой компании (5%) существуют формальные процедуры для предотвращения и расследования случаев харассмента.

Не прожить без любимых коллег

40% липчан поддерживают отношения с коллегами вне офиса (речь не только а харассменте), выяснили в SuperJob. Самые популярные места для таких встреч — кафе, рестораны и парки.

33% опрошенных рассказали, что раньше встречались с сослуживцами в свободное время, но теперь перестали это делать.

25% горожан не общались и не общаются с коллегами после работы: «Работа — это работа. Не стоит смешивать личное и профессиональное».

Дорогие липчане! Чтобы жизнь не проходила мимо, нужно следить за новостями. Жители нашего региона неспроста читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.

Сегодня в Липецке
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