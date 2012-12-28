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Здоровье
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сегодня, 13:30
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Еще об одном случае чудесного исцеления от рака рассказали в областном онкодиспансере
Врачи дали вторую жизнь 50-летней учительнице.
В процессе обследования медики областного онкодиспансера выявили у пациентки злокачественную опухоль яичников с распространенностью по всей брюшной полости. Золотым стандартом лечения такой опухоли является хирургическое вмешательство, однако делать операцию при таких метастазах было нельзя. Единственным шансом на спасение стала химиотерапия от которой женщина отказалась из-за физической и духовной истощенности. Решимость вступить в долгий бой с опухолью ей придала родная сестра, которая буквально стала тенью больной женщины.
Лечение пациентка начала в 2018 году в химиотерапевтическом отделении онкодиспансера. Больной подобрали нелегкую, но максимально эффективную в ее случае схему лечения с применением сразу двух химиопрепаратов. Уже после двух курсов химиотерапии живот у женщины уменьшился, а сил прибавилось. После четырех курсов лечения выяснилось, что метастазов в организме больной нет. Пациентку можно было оперировать. В ходе вмешательства хирурги выяснили, что опухоль была полностью уничтожена химиопрепаратами.
— Сейчас педагог продолжает работать и дарить свою доброту и знания детям. Ежегодные обследования в онкодиспансере подтверждают факт излечения, — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного министерства здравоохранения.
коллектив причастных к лечению учительницы медиков
Напомним, что это уже второй подобный случай, о котором рассказали медики. Ранее липецкие онкологи вылечили 69-летнего мужчинус четвертой стадией рака желудка.
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