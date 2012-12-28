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1041
сегодня, 13:30
18

Еще об одном случае чудесного исцеления от рака рассказали в областном онкодиспансере

Врачи дали вторую жизнь 50-летней учительнице.

Семь лет назад педагог одной из липецких школ внезапно ощутила упадок сил. Одновременно у женщины начал расти живот. Однако из-за востребованности в школе она откладывала посещение врачей до начала летних каникул. В поликлинику учительница обратилась тогда, когда едва могла ходить из-за сильной одышки. Анализы свидетельствовали, что у женщины мог быть рак.

В процессе обследования медики областного онкодиспансера выявили у пациентки злокачественную опухоль яичников с распространенностью по всей брюшной полости. Золотым стандартом лечения такой опухоли является хирургическое вмешательство, однако делать операцию при таких метастазах было нельзя. Единственным шансом на спасение стала химиотерапия от которой женщина отказалась из-за физической и духовной истощенности. Решимость вступить в долгий бой с опухолью ей придала родная сестра, которая буквально стала тенью больной женщины.

Лечение пациентка начала в 2018 году в химиотерапевтическом отделении онкодиспансера. Больной подобрали нелегкую, но максимально эффективную в ее случае схему лечения с применением сразу двух химиопрепаратов. Уже после двух курсов химиотерапии живот у женщины уменьшился, а сил прибавилось. После четырех курсов лечения выяснилось, что метастазов в организме больной нет. Пациентку можно было оперировать. В ходе вмешательства хирурги выяснили, что опухоль была полностью уничтожена химиопрепаратами.

— Сейчас педагог продолжает работать и дарить свою доброту и знания детям. Ежегодные обследования в онкодиспансере подтверждают факт излечения, — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

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коллектив причастных к лечению учительницы медиков 

Напомним, что это уже второй подобный случай, о котором рассказали медики. Ранее липецкие онкологи вылечили 69-летнего мужчинус четвертой стадией рака желудка.
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Комментарии (18)

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Обыватель
9 минут назад
браво! и поклон нашим медикам
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Нервная мать
11 минут назад
Кто- то не верит в чудеса, а я верю! И порою чудеса не подвластны разуму человека!
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Ветеран
11 минут назад
Когда сдадут радионуклидный корпус онкодиспансера? Срок истек еще в декабре.
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Безмасочник
19 минут назад
Была в СССР врач, которая исцеляла больных раком. Но когда к ней внимательно присмотрелись, то оказалось, что ее больным был неправильно поставлен диагноз.
Ответить
Безмасочник
23 минуты назад
Была в СССР врач, которая исцеляла больных раком. Но когда к ней внимательно присмотрелись, то оказалось, что ее больным был неправильно поставлен диагноз.
Ответить
Всё просто
29 минут назад
Просто у пациентки закончились деньги. И свершилось ЧУДО...
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Хватит
33 минуты назад
Рассказывать сказки про белого бычка.Тоже мне целители!!!
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Ольга
36 минут назад
Здоровья вам дорогие наши доктора! Храни вас Господь!
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гражданин
46 минут назад
Сказки все это ! Даже знаменитые и богатые люди не смогли победить рак ! Раковые клетки -это как сорняк ,с которым постоянно ведут борьбу и химиотерапия не гарантирует победу над раковыми клетками ,она всего лишь дает отсрочку от смерти вот и все !
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Бабка Первая
18 минут назад
10-15-20 лет - нехилая такая отсрочка, согласитесь... Моя свекровь так до 85 лет с удовольствием дожила. И я не откажусь.
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Жесть
33 минуты назад
Ну да, Вам видней!!! Нет бы порадоваться за человека, так нет же, надо свой негатив выплеснуть!!! Что же вы за люди такие???
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lugov
40 минут назад
У Солженицына был личный случай самоисцеления от рака. ВОт раз - и пропал у ссыльного невыездного рак и все тут
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Из рубрики
47 минут назад
"мы живём в лучшей стране мира. И все остальные страны нам завидуют"
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