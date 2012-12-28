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54 минуты назад

Как минимум шесть снятых с липчан клещей были заразными

Шесть опасных для людей клещей  — это только данные одной лаборатории.

23 клеща за две недели сдали липчане в лабораторию инфекционной больницы. Шесть насекомых оказались инфицированными: у трех был выявлен анаплазмоз, у трех — боррелиоз и у одного из этих шести — боррелии и эрлихии. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

Всего с укусами клещей к врачам обратились больше 30 человек. Первый случай в этом году отмечен 10 марта.

Добавим, что в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится в лабораториях центра гигиены и эпидемиологии, областной клинической инфекционной больницы, и областного кожно-венерологического диспансера.

Присосавшихся к телу клещей следует удалить, как можно раньше, в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для исследования. Если клещ инфицирован, необходимо начинать лечение в течении 48-72 часов.
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