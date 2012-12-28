Липчанин следил за пасынком с помощью камеры и довел 13-летнего мальчика до самоубийства
Здоровье
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54 минуты назад
Как минимум шесть снятых с липчан клещей были заразными
Шесть опасных для людей клещей — это только данные одной лаборатории.
Всего с укусами клещей к врачам обратились больше 30 человек. Первый случай в этом году отмечен 10 марта.
Добавим, что в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится в лабораториях центра гигиены и эпидемиологии, областной клинической инфекционной больницы, и областного кожно-венерологического диспансера.
Присосавшихся к телу клещей следует удалить, как можно раньше, в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для исследования. Если клещ инфицирован, необходимо начинать лечение в течении 48-72 часов.
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