Как минимум шесть снятых с липчан клещей были заразными

Шесть опасных для людей клещей — это только данные одной лаборатории.

23 клеща за две недели сдали липчане в лабораторию инфекционной больницы. Шесть насекомых оказались инфицированными: у трех был выявлен анаплазмоз, у трех — боррелиоз и у одного из этих шести — боррелии и эрлихии. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.Всего с укусами клещей к врачам обратились больше 30 человек. Первый случай в этом году отмечен 10 марта.Добавим, что в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится в лабораториях центра гигиены и эпидемиологии, областной клинической инфекционной больницы, и областного кожно-венерологического диспансера.Присосавшихся к телу клещей следует удалить, как можно раньше, в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для исследования. Если клещ инфицирован, необходимо начинать лечение в течении 48-72 часов.