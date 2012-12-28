В Липецкой области инфляция уменьшилась с 10,48% до 10,39%

Инфляция в нашем регионе остаётся выше, чем в ЦФО и в целом по стране.

В феврале в Липецкой области годовая инфляция уменьшилась и составила 10,39% после 10,48% в январе. В ЦФО уровень инфляции также снизился, а по России — возрос. При этом годовая инфляция в нашем регионе оставалась выше, чем в ЦФО (9,92%) и в целом по стране (10,06%).Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, основные причины снижения инфляции в регионе — укрепление рубля, рост предложения отдельных продуктов питания и низкий спрос на ряд услуг.Рост цен на продукты питания снизился с 13,13% в январе до 13,07% в феврале. Медленнее дорожали овощи. Издержки тепличных хозяйств на освещение и отопление уменьшились из-за теплой зимы. Кроме того, увеличилось производство тепличных овощей по стране. В итоге цены на огурцы росли медленнее, а рост цен на помидоры в январе сменился снижением в феврале. Также увеличились импортные поставки овощей и эта продукция подешевела из-за укрепления рубля. Поэтому цены на репчатый лук и белокочанную капусту также росли в феврале медленнее, чем в январе.Увеличился объем производства свинины и мяса птицы. Поэтому охлажденные и мороженые куры, а также свинина дорожали медленнее, чем месяцем ранее.В феврале темп прироста цен на непродовольственные товары почти не изменился (6,84% после 6,88% в январе).Быстрее дорожали смартфоны: повысились издержки ретейлеров на закупку техники, логистику и аренду. Также увеличились расходы на оплату труда из-за дефицита кадров. Вместе с тем из-за укрепления рубля подешевела импортная парфюмерия. На косметику и парфюмерию также сократился спрос.Темп прироста цен на услуги в феврале уменьшился до 11,4% после 11,63% месяцем ранее. Замедлился рост цен на телекоммуникационные услуги. Год назад интернет-провайдеры и онлайн-кинотеатры повысили стоимость своих услуг. На это повлиял рост затрат на оборудование и создание контента. В этом году стоимость данных услуг не изменилась. Поэтому подписка на видеосервисы и плата за доступ к Интернету в феврале 2025 года дорожали в годовом выражении медленнее, чем в январе.Снизился спрос на некоторые заграничные туры, а на их стоимости сказалось укрепление рубля в первые месяцы 2025 года. В результате в феврале цены на отдых в странах Закавказья и в Египте росли в годовом выражении не так быстро, как в предыдущем месяце.Базовая инфляция в Липецкой области увеличилась в феврале до 10,08% после 9,97% в январе и была ниже общего уровня инфляции в регионе (10,39%).В целом по России в феврале с исключением сезонности цены выросли меньше, чем в январе. Замедлению роста цен в значительной степени способствовало укрепление рубля с начала года. При этом годовая инфляция в стране все еще значительно выше целевого уровня в 4%.