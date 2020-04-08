Общество
сегодня, 09:17
«На улице есть люди. Лучше остаться дома»
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Липецк закрепился на оранжевом уровне индекса самоизоляции.
Среднедневной индекс самозоляции в Липецке в будние дни снизился до 3,2 баллов, и город попал на оранжевый уровень тематического сервиса «Яндекса». Если на прошлой неделе в будние дни индекс самоизоляции не опускался ниже 3,5 баллов, то с начала этой недели «просел» на 0,3. Показатель в 3,2 балла «Яндекс» оценивает так: «На улице есть люди. Лучше остаться дома».
Аналогичная картина по соблюдению режима самоизоляции складывается и в соседних крупных городах: в Воронеже индекс упал до 3 баллов, а в Белгороде – сразу до 2,5.
Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
Напомним, в Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
Аналогичная картина по соблюдению режима самоизоляции складывается и в соседних крупных городах: в Воронеже индекс упал до 3 баллов, а в Белгороде – сразу до 2,5.
Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
Напомним, в Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
9 2259
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Кристина
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Индекс самоизоляции
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