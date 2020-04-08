Общество

сегодня, 09:17

«На улице есть люди. Лучше остаться дома»

9 2259
#индекс #самоизоляция #сидимдома
«На улице есть люди. Лучше остаться дома»

Липецк закрепился на оранжевом уровне индекса самоизоляции.

Среднедневной индекс самозоляции в Липецке в будние дни снизился до 3,2 баллов, и город попал на оранжевый уровень тематического сервиса «Яндекса». Если на прошлой неделе в будние дни индекс самоизоляции не опускался ниже 3,5 баллов, то с начала этой недели «просел» на 0,3. Показатель в 3,2 балла «Яндекс» оценивает так: «На улице есть люди. Лучше остаться дома».

Аналогичная картина по соблюдению режима самоизоляции складывается и в соседних крупных городах: в Воронеже индекс упал до 3 баллов, а в Белгороде – сразу до 2,5.

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.

Напомним, в Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
9 2259
#индекс #самоизоляция #сидимдома

Комментарии (9)

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Эх

6 минут назад
Это же логично. На работу идти то надо.
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Ваш

13 минут назад
Перри Мейсон, какой абажур, какие бандеровцы? Ты чего Ватан, бухой или бредишь?
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Загадка

52 минуты назад
Может быть это связано с тем, что все пошли стричься, красить ногти, покупать очки, стирать вещи и потом к * на последок? Нее. Бред конечно, глупости какие то говорю. Но неожиданно всё же конечно.
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Кристина

55 минут назад
Если я останусь дома, то кто будет кормить меня на следующей недели? Деньги гражданам раздают пока, как я читала, только в Испании.
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1111

сегодня, 09:44
и индекс будет даже 5 с плюсом
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1111

сегодня, 09:44
отключайте геолокацию, и вай фай с передачей данных ;)
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Индекс самоизоляции

сегодня, 09:31
А сейчас 4.5 показывает: 8 апреля, на улице почти никого. спасибо всем, кто дома
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Ваш

сегодня, 09:24
Сразу дышать легче стало без его зловоний
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Ваш

сегодня, 09:23
Куда делся Перри Мейсон?
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