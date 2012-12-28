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Липчанин следил за пасынком с помощью камеры и довел 13-летнего мальчика до самоубийства
Липчанин следил за пасынком с помощью камеры и довел 13-летнего мальчика до самоубийства
Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: снос деревьев, повышение цены парковки и украденный пистолет
Сегодня, 24 марта, в мэрии объяснили, почему сносят деревья, чиновники уведомили о повышении цены парковки, и полицейские задержали липчанина, укравшего у знакомого пистолет.
Пробка образовалась и на улице Космонавтов.
Самой популярной на GOROD48 сегодня оказалась новость о спиленных на проспекте 60 лет СССР деревьях.
В мэрии уточнили — вырубка законная. Девять деревья снесли для прокладки теплотрассы к новостройкам. За вырубку заплачен восстановительный взнос.
Можем предположить, что в лидеры по просмотрам эту новость вывели события последних лет: благоустройство, выполненное без обеспечения сохранности насаждений, странная, и выглядящая варварской обрезка, болезни и вредители погубили в Липецке сотни, если не тысячи деревьев. И в комментариях читатели оставили много проблемных адресов.
«Когда делают опиловку в городе, то впечатление, что бригаду во главе с бригадиром набирают из инопланетян, которые впервые видят деревья и кустарники и все сносят на своем пути. Посадили на Березовой аллее яблоньки, а растущие на просторах больших газонов деревья и кустарники спилили. Теперь там кругом обрубки и пеньки», — написал Дрр.
«На бульваре Неделина также выпилили кучу деревьев. Целый ряд взрослых берез. И никто восстанавливать и не собирался», — добавила Фрезия.
«Скоро в городе не останется деревьев. Их лихо и быстро пилят, но новые не сажают. Увы», — заметила Ель Сибирская.
«Скоро вырубят Нижний парк. Куда жаловаться на беспредел? Как остановить вырубку деревьев? На Интернациональной вырубили здоровые липы. Где новые?» — жалуется Мда.
«Улица Прокатная, 20 со стороны дороги по Суворовой, два огромных дерева в любую минуту готовы рухнуть на дом, на машины, на прохожих — горячая линия не реагирует», — напротив, попросила срубить деревья Людмила.
«Такое время пришло — деревья всем мешают. Мешают ставить машины, мешают дворникам, ибо от них листья, мешают магазинам — из-за деревьев не видно рекламы», — заметил Анатолич.
«Из приятного малоэтажного, утопающего в зелени Липецка — город превращается в безликое скопище человейников и припаркованных вокруг них машин, облепленного камерами вместо деревьев», — высказал мнение и оно плохое.
Припарковаться в центре Липецка с 1 мая станет дороже на два рубля. Через год действия платных парковок власти решили увеличить их стоимость до 38 рублей за час для легковых автомобилей. А также ввести плату для машин весом свыше 3,5 тонны и для машин с числом пассажирских мест от восьми и больше. Для них стоимость часа парковки установлена в 54 рубля.
Льготный годовой абонемент для легковушек будет стоить 1 597 рублей. Для техники массой свыше 3,5 тонны и машин с числом пассажирских мест более восьми — 2 395 рублей.
Об расширении платного парковочного пространства в мэрии пока не говорят.
«В центре должна стоить минимум 200 руб/час. Тогда все улицы будут свободными», — заявила Парковка.
«Надо ввести плату за стояние в пробках! Рабочая тема!», — считает Император пробок.
«Все машины во дворах. Платные парковки свободные. Далеко не во всех дворах можно сделать шлагбаум», — пожаловались Центр, ул Ленина.
Полицейские задержали 45-летнего липчанина, укравшего у знакомого пистолет.
Во время переезда в другую квартиру повздорили два родственника, у одного из них из кармана выпал травматический пистолет, а подозреваемый, не долго думая, забрал оружие.
Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Санкция этой статьи предполагает до семи лет лишения свободы.
«Дожили, на разговор с родственниками ходят с оружием, по-другому не получается. Что за страна», — удивился 65+.
«Работать с родней такое дело, без травмата никак», — считает Семейная скрепа.
«Если бы не забрал пистолет, глядишь, и до расстрела дошло бы. А так — все целы. Предотвратил убийство. И похищать пистолет не собирался. Просто убрал — от греха подальше», — похвалил Правильно сделал.
«Я же говорил. что в субботу ночью в час примерно в районе жд вокзала было слышно два последовательных выстрела, предположительно, из пистолета. Так что не просто выпал пистолет, а еще и стреляли из него», — доложил Milk.
Завтра на день может вернуться зима — в некоторых районах Липецкой области ожидается мокрый снег! А в Липецке пройдет небольшой дождь, так что, выходя из дома, не забудьте зонт. По прогнозам синоптиков, в городе будет от +7 до +9 градусов.
И обратите внимание, на этой неделе липецкие парки обрабатывают от клещей. На несколько дней стоит воздержаться от прогулок в парках с собаками — для них распыляемая жидкость опасна.
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