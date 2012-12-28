Липецкая вечЁрка: снос деревьев, повышение цены парковки и украденный пистолет

Сегодня, 24 марта, в мэрии объяснили, почему сносят деревья, чиновники уведомили о повышении цены парковки, и полицейские задержали липчанина, укравшего у знакомого пистолет.