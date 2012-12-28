Липчанин следил за пасынком с помощью камеры и довел 13-летнего мальчика до самоубийства
Общество
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сегодня, 08:38
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Двое студентов подрабатывали сбытом амфетамина
У них нашли 163 таблетки с наркотиками.
Полицейские задержали парней в прошлом году и нашли у одного из них 86 таблеток с метамфетамином. При последующих обысках квартир друзей — более 57 граммов гашиша, 77 таблеток с психотропными веществами, упаковочные материалы и иные улики сбыта наркотиков.
Оказалось, что студенты работали на онлайн-наркошоп. По данным следствия, они получали от куратора координаты тайников с оптовыми партиями наркотиков, забирали их, расфасовывали для сбыта, а потом размещали в закладках.
«Следствием установлена причастность обвиняемых к трем фактам сбыта 4,48 грамма амфетамина. Наркотик они распространяли через тайники-закладки в Липецке. Деньги, полученные от криминальной работы, студенты делили между собой», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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