Двое студентов подрабатывали сбытом амфетамина

У них нашли 163 таблетки с наркотиками.

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19-летнего и 18-летнего липецких студентов обвиняют в сбыте и покушении на сбыт наркотиков. Дело друзей передано в суд. Им грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.Полицейские задержали парней в прошлом году и нашли у одного из них 86 таблеток с метамфетамином. При последующих обысках квартир друзей — более 57 граммов гашиша, 77 таблеток с психотропными веществами, упаковочные материалы и иные улики сбыта наркотиков.Оказалось, что студенты работали на онлайн-наркошоп. По данным следствия, они получали от куратора координаты тайников с оптовыми партиями наркотиков, забирали их, расфасовывали для сбыта, а потом размещали в закладках.«Следствием установлена причастность обвиняемых к трем фактам сбыта 4,48 грамма амфетамина. Наркотик они распространяли через тайники-закладки в Липецке. Деньги, полученные от криминальной работы, студенты делили между собой», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.