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сегодня, 08:38
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Двое студентов подрабатывали сбытом амфетамина

У них нашли 163 таблетки с наркотиками. 

19-летнего и 18-летнего липецких студентов обвиняют в сбыте и покушении на сбыт наркотиков. Дело друзей передано в суд. Им грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Полицейские задержали парней в прошлом году и нашли у одного из них 86 таблеток с метамфетамином. При последующих обысках квартир друзей — более 57 граммов гашиша, 77 таблеток с психотропными веществами, упаковочные материалы и иные улики сбыта наркотиков.

Оказалось, что студенты работали на онлайн-наркошоп. По данным следствия, они получали от куратора координаты тайников с оптовыми партиями наркотиков, забирали их, расфасовывали для сбыта, а потом размещали в закладках. 

«Следствием установлена причастность обвиняемых к трем фактам сбыта 4,48 грамма амфетамина. Наркотик они распространяли через тайники-закладки в Липецке. Деньги, полученные от криминальной работы, студенты делили между собой», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

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наркотики
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Сделали показатели
28 минут назад
на детях, а организатор кто?
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лтз
36 минут назад
Заработали
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Гость
38 минут назад
Спасибо, что показали всем, как он выглядит.
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Людочка
40 минут назад
Жаль что много дадут, годика 3-4 это можно рисковать.
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Гость
44 минуты назад
В тюрьме их место.
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