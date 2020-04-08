Коронавирус

56 минут назад

В государственной аптечной сети появились одноразовые маски: их будут продавать не больше пяти штук в одни руки

13 2108
#маски #коронавирус
В государственной аптечной сети появились одноразовые маски: их будут продавать не больше пяти штук в одни руки

В сеть «Липецкфармация» сегодня поступили 150 тысяч масок. Все изделия отечественного производства. Учитывая и без того повышенную на фоне недостатка производства стоимость изделий, областное предприятие и руководство области приняло решение продавать их без торговой наценки по оптовой закупочной цене только с учетом затрат на доставку до пунктов продаж. Маски продаются по 35 рублей и 20 копеек за единицу.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, маски распределят пропорционально численности населения по 18 районам области. В несколько большем объеме они будут направлены в районы, в которых выявлены случаи заражения. Для обеспечения масками максимального числа жителей региона их продажа будет ограничена пятью изделиями для одного покупателя.

Следующую крупную партию одноразовых масок в регионе ожидают уже к концу текущей недели. Также в ближайшие дни в ожидается поступление 200 тысяч марлевых повязок.

Как отмечают в администрации области, после снятия остроты проблемы с обеспечением масками системообразующих предприятий, работающих в режиме непрерывного цикла, а также предприятий и организаций, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность и продолжающих работу в период до 30 апреля, абсолютное большинство производимых в области и прибывающих по линии Министерства промышленности и торговли средств защиты будет поступать в розничные сети для обеспечения жителей.
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#маски #коронавирус

Комментарии (13)

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Маски дороже хлеба

6 минут назад
А менять маски нужно каждые два часа. А вот в Турции маски запретили продавать их раздают везде людям бесплатно
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Сергей 13

7 минут назад
Совершенно случайно дома нашел 7 штук,жене с пол года назад на сдачу в аптеке дали,мелочи не было.35 рублей оптовая?А где у нас надзорные органы?И Путин почему то не удивился ишшо...
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гость

12 минут назад
А как же глава купил целых пятьдесят
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За 35.20 мне такого не надо

16 минут назад
Знаю где сегодня ещё можно купить многоразовую по 50р.ее и куплю
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данковчанин

20 минут назад
"...в несколько большем обьем они будут направлены в районы, в которых выявлены случаи заражения...". Так в каких районах выявлены случаи заражения?
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Алексей

21 минуту назад
Себестоимость этой маски меньше рубля. Почему в государственной аптечной сети такие цены? У перекупщиков в соц.сетях больше совести, продают по более низким ценам
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Юрок Алтушок.

29 минут назад
Нужно задать вопрос нашему барину, почему подорожали маски? У нас же в стране все только дешевеет.
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слезы

30 минут назад
почему так дорого?!пытаются объяснить, почему все дорожает, пора им признать ,что запад без нас проживет, а мы,увы,нет
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Поздно пить боржоми

32 минуты назад
Опозорились на всю страну с этими масками и тупорылкиной.
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Томми

36 минут назад
35.20? Вы охренели? В соцсетях по 25 барыги продают в любых объемах!
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