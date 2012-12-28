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Общество
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сегодня, 14:41
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Дело о скрытой участковым фиктивной прописке мигрантов расследовал СК
Преступление выявила полицейская служба собственной безопасности.
По данным следствия, участковый уполномоченный, знал о фиктивной постановке на учет иностранных граждан собственницей квартиры в Липецке, но скрыл этот факт.
«При наличии оснований для привлечения к уголовной ответственности (ст. 322.3 УК РФ) собственницы помещения вынес в отношении неё заведомо незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом в материалах проверки отразил ложные сведения о фактическом проживании мигрантов по месту регистрации», — рассказали в областном управлении Следственного комитета.
Незаконные действия участкового выявили его коллеги из службы собственной безопасности регионального управления МВД. Собранные материалы они передали в СК.
«Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении его вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали GOROD48 в полиции.
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