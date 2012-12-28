Дело о скрытой участковым фиктивной прописке мигрантов расследовал СК

Преступление выявила полицейская служба собственной безопасности.



Следком завершил расследование уголовного дела сотрудника полиции, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).По данным следствия, участковый уполномоченный, знал о фиктивной постановке на учет иностранных граждан собственницей квартиры в Липецке, но скрыл этот факт.«При наличии оснований для привлечения к уголовной ответственности (ст. 322.3 УК РФ) собственницы помещения вынес в отношении неё заведомо незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом в материалах проверки отразил ложные сведения о фактическом проживании мигрантов по месту регистрации», — рассказали в областном управлении Следственного комитета.Незаконные действия участкового выявили его коллеги из службы собственной безопасности регионального управления МВД. Собранные материалы они передали в СК.«Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении его вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали GOROD48 в полиции.