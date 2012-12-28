Сегодня в Липецке: крики мартовских котов, молодёжный лайфхак, как выйти на пенсию в любом возрасте
49-летний мужчина, который поджёг дом с женой, получил 10 лет и шесть месяцев строгого режима
Липчанин следил за пасынком с помощью камеры и довел 13-летнего мальчика до самоубийства
Погода в Липецке
267
23 минуты назад
2
Циклон принесет в Липецкую область дожди и мокрый снег
Температура воздуха опустится до 5-10 градусов тепла.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 марта в Липецкой области будет облачно, ночью местами небольшие осадки, днем временами осадки в виде дождя, в отдельных районах – с мокрым снегом. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью — от -1 до +4 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.
В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.
День 25 марта стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 22 градуса мороза.
0
0
0
3
1
Комментарии (2)