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Погода в Липецке
267
23 минуты назад
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Циклон принесет в Липецкую область дожди и мокрый снег

Температура воздуха опустится до 5-10 градусов тепла.

Днем 25 марта и 26 марта Липецкая область окажется под влиянием фронтов циклона с запада — пройдут дожди. 27 марта осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градуса тепла, что на 5 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 марта в Липецкой области будет облачно, ночью местами небольшие осадки, днем временами осадки в виде дождя, в отдельных районах – с мокрым снегом. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью — от -1 до +4 градусов, днем — от +5 до +10 градусов. 

В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.

День 25 марта стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 22 градуса мороза. 

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Комментарии (2)

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Костья
7 минут назад
Ну вот и дождался! Лопата и лыжи наготове. Побегу зимнюю резину ставить на запорожец.
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Лена
11 минут назад
По ночному Липецку уже ходят ежики. Весна пришла...
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