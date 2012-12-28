Циклон принесет в Липецкую область дожди и мокрый снег

Температура воздуха опустится до 5-10 градусов тепла.

Днем 25 марта и 26 марта Липецкая область окажется под влиянием фронтов циклона с запада — пройдут дожди. 27 марта осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градуса тепла, что на 5 градусов выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 марта в Липецкой области будет облачно, ночью местами небольшие осадки, днем временами осадки в виде дождя, в отдельных районах – с мокрым снегом. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью — от -1 до +4 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.В Липецке облачно, ночью преимущественно без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.День 25 марта стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 22 градуса мороза.