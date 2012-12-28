В районах Тракторного, Дикого, Косыревки отключат холодную воду

25 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — подачу ресурса временно ограничат жителям Тракторного, Дикого, Косыревки, поселка Берендей, центральной части Липецка, предупредили в компании.

С 09:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах, зданиях и помещениях №№ 43 корп. 1, 43 стр. 4, 43 стр. 6, 43 стр. 7, стр. 43, 43б, 46, 46/1, 48, 48 стр. 1, 48 стр. 3, 48а, 48б, 48в, 48г, 48д, 48/1, 48/2, 50, 50 стр. 7, 50 стр. 9, 50 стр. 10, 50а, 52, 52/1, вл.54, вл.56, 63а, 67, 67а, 67г, 73, 73а, вл.77, 77к, вл.77м, 79б, 79в, вл.81, вл.82, вл.85, вл.97, вл.99, 103, стр. 105, по улице Юношеской и частном секторе этой же улицы, №№ 10, 11, 13, 13б, 15, 15а, 16, 16/1, 18, 19, 20, вл. 20а, 20б, 21 по улице Новой (Косыревка), также в частном секторе улиц Советской, Ленина, Новой в Косыревке и поселке Берендей.Также в связи с ремонтными работами возможно снижение параметров давления холодной воды и повышение ее мутности у потребителей поселка Сырский Рудник.С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся потребители Тракторного, Дикого и части центральных улиц — в домах №№ 6, 6а, 8а/1, 8а по улице Жуковского, №№ 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17 по улице Бачурина, №№ 6, 10, 11, 12, 12а по улице 6 Гвардейской Дивизии, №№ 4, 5, 6, 12, 14, 16 по улице Коммунистической, № 5 по улице Краснознаменной, №№ 35, 39, 41, 43 по улице Циолковского, № 40 по улице Терешковой, №№ 3, 5 по улице Ленина, № 2 по улице Зегеля, №№ 19, 23, 37, 46 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, №№ 36, 36а, 37, 37а, 38 по улице Ударников, в частном секторе улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Ударников, Ново-Весовой, переулка Кочубея.Цистерны с водой будут находиться по адресам: улица 6-ой Гвардейской Дивизии, 6, улица Циолковского, 39, улица Ленина, 3, воду также подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.25 марта плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 14, 17 по улице 6 Гвардейской Дивизии, № 5 по улице Бачурина, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 10а по улице Шаталовой, №№ 11, 13, 15 по улице Краснознаменной, № 1 по улице Зегеля, на улицах ново-Весовой, Ударников, в СНТ «Горняк».