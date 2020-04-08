Диагноз «Коронавирусная инфекция» подтверждён сразу у 18 жителей Липецкой области

В Липецкой области отмечен прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 18 жителей региона. Большинство из числа ранее контактировавших с заболевшими. Помимо Липецка, случаи коронавирусной инфекции выявлены в Задонском, Лев-Толстовском и Добровском районах.

- Прирост в 18 случаев за сутки связан с одновременным поступлением результатов исследований, - сообщает обперштаб Липецкой области по противодействию распространению коронавирусной инфекции.



Все заболевшие на момент подтверждения результатов анализов находились под наблюдением врачей Липецкой областной клинической инфекционной больницы. Состояние пациентов удовлетворительное. В настоящее время они получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России.



В областной инфекционной больнице на лечении с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся уже 39 человек.

