сегодня, 10:48
Диагноз «Коронавирусная инфекция» подтверждён сразу у 18 жителей Липецкой области
В Липецкой области отмечен прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 18 жителей региона. Большинство из числа ранее контактировавших с заболевшими. Помимо Липецка, случаи коронавирусной инфекции выявлены в Задонском, Лев-Толстовском и Добровском районах.
Все заболевшие на момент подтверждения результатов анализов находились под наблюдением врачей Липецкой областной клинической инфекционной больницы. Состояние пациентов удовлетворительное. В настоящее время они получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России.
В областной инфекционной больнице на лечении с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся уже 39 человек.
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