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Диагноз «Коронавирусная инфекция» подтверждён сразу у 18 жителей Липецкой области

91 9917
#коронавирус
9
Диагноз «Коронавирусная инфекция» подтверждён сразу у 18 жителей Липецкой области

В Липецкой области отмечен прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 18 жителей региона. Большинство из числа ранее контактировавших с заболевшими. Помимо Липецка, случаи коронавирусной инфекции выявлены в Задонском, Лев-Толстовском и Добровском районах. 

- Прирост в 18 случаев за сутки связан с одновременным поступлением результатов исследований, - сообщает обперштаб Липецкой области по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Все заболевшие на момент подтверждения результатов анализов находились под наблюдением врачей Липецкой областной клинической инфекционной больницы. Состояние пациентов удовлетворительное. В настоящее время они получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. 

В областной инфекционной больнице на лечении с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся уже 39 человек.
91 9917
#коронавирус
9

Комментарии (91)

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Возьму

1 минуту назад
Идея дня, Нетленка: В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть....
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Наталия

3 минуты назад
Хохохо, да, мне не очень важны парикмахерские и прочие услуги, хочется, чтобы люди не сходили с ума от всего этого
ответить

Наталия

3 минуты назад
Хохохо, да, мне не очень важны парикмахерские и прочие услуги, хочется, чтобы люди не сходили с ума от всего этого
ответить

Наталия

3 минуты назад
Хохохо, да, мне не очень важны парикмахерские и прочие услуги, хочется, чтобы люди не сходили с ума от всего этого
ответить

Возьму

3 минуты назад
Идея дня, убираю конкурентов с рынка))))
ответить

Идея дня

4 минуты назад
Валентина, а если стрижку на кладбище сделать? Мож прокатит?
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Совет да любовь

4 минуты назад
Светлая, заканчивайте с чтением интернета
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Светлая

5 минут назад
Где старики? Почему молодые, почему необычный сценарий? Кто первым выбросит на рынок вакцину? (которая уже с того года была готова и применялась )тем, кто сделал этот спектакль,привил своих граждан, а за "жертв" выдал стариков, которые скончались от старости, 3 тыс набрать легко в миллиардной стране. Почему Германия, где медицина на высоте не может остановить болезнь? Да просто это может сделать тот, у кого есть вакцина.И всё это только для того, чтобы захватить господство,вот вам: маски, оборудование, питание, машины-всё что нужно.
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Валентина

6 минут назад
Кладбища для посещений закрыты, а парикмахерские открыты! Логика?
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Семен

6 минут назад
Да когда же сделаете лаборатории в каждой области, ждёте результата США?
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