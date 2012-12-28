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20 минут назад
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23-летнего жителя области обвиняют в жестоком избиении 5-летнего ребенка
Мальчик получил перелом плеча. По обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего его отчиму грозит до 10 лет заключения.
«В октябре 2024 года 23-летний подозреваемый, находившийся в доме сожительницы, нанес её 5-летнему сыну удары рукой по голове и телу. С полученными травмами мальчик был госпитализирован.
Согласно выводам судмедэкспертов, здоровью ребенка причинен тяжкий вред в результате перелома плечевой кости. Мальчику потребовалось длительное лечение и реабилитация», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
Санкция п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривает вплоть до 10 лет лишения свободы.
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