23-летнего жителя области обвиняют в жестоком избиении 5-летнего ребенка

Мальчик получил перелом плеча. По обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего его отчиму грозит до 10 лет заключения.



Региональный Следком возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ): прошлой осенью в Лебедянском районе 5-летний мальчик получил перелом плеча. По данным следствия, травму ребенку нанес 23-летний сожитель его матери.«В октябре 2024 года 23-летний подозреваемый, находившийся в доме сожительницы, нанес её 5-летнему сыну удары рукой по голове и телу. С полученными травмами мальчик был госпитализирован.Согласно выводам судмедэкспертов, здоровью ребенка причинен тяжкий вред в результате перелома плечевой кости. Мальчику потребовалось длительное лечение и реабилитация», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.Санкция п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривает вплоть до 10 лет лишения свободы.