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20 минут назад
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23-летнего жителя области обвиняют в жестоком избиении 5-летнего ребенка

Мальчик получил перелом плеча. По обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего его отчиму грозит до 10 лет заключения.

Региональный Следком возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ): прошлой осенью в Лебедянском районе 5-летний мальчик получил перелом плеча. По данным следствия, травму ребенку нанес 23-летний сожитель его матери.

«В октябре 2024 года 23-летний подозреваемый, находившийся в доме сожительницы, нанес её 5-летнему сыну удары рукой по голове и телу. С полученными травмами мальчик был госпитализирован. 

Согласно выводам судмедэкспертов, здоровью ребенка причинен тяжкий вред в результате перелома плечевой кости. Мальчику потребовалось длительное лечение и реабилитация», — сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Санкция п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривает вплоть до 10 лет лишения свободы.

избиение малолетнего
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Вовчик.
3 минуты назад
Обалдеть. Один довёл до суицида, другой бьёт и тоже сожитель. Бабы с ума посходили. За эту штуку и мать продадут.
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Мда
5 минут назад
Матери, вы в порядке??? Меняете своих детей на штаны?
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Нервная мать
8 минут назад
Кругом одни сожители да сожительницы. Дожили. Где мужья? Где жены? В институте семьи полный бардак. Встретились 2 раза с продолжением. Вышли замуж/ женились на год, успели детей сделать. Развелись и ищут приключений снова. Такова се ля ви. А дети страдают.
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Бабка Первая
10 минут назад
Сколько несчастных детей!..
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вот это
15 минут назад
мужик - пятилетку победил!
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