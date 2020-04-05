Общество
58 минут назад
Путин дал поручение исполнить просьбу липецкого археолога
Великой Русской Стене – быть
На сайте Президента России опубликовано поручение Правительству Российской Федерации по итогам визита Путина в Усмань.
В Усмани, на встрече с общественниками, президент Липецкой областной научной общественной организации «Археолог» Александр Бессуднов предложил Путину возродить Великую Русскую Стену, то есть Белгородскую засечную черту, сделав ее туристическим брендом по аналогии с Великой Китайской Стеной.
«Мы встречаемся в Усмани. Город Усмань находится на Белгородской засечной черте, которая в XVII веке имела протяженность порядка 800 километров – от Тамбова и почти до Харькова. Во многих местах еще сохранились и валы, и редуты, остатки от них, и рвы, и так далее. И сегодняшняя ситуация какова? Если в XVII веке это была монолитная стена, защищающая нас от проникновения степняков, то в настоящее время это раздроблено по регионам. И конечно, это только под силу Президенту», - сказал Президенту липецкий историк и археолог.
На это Путин парировал: «Степняки теперь с нами. Чего делить-то?»
- Да, я понимаю. Вы, я знаю, поддерживаете, во-первых, археологию. Во-вторых, Вы поддерживаете и туристические направления. Это был бы прекрасный туристический маршрут вдоль этой стены – понятно, пока до границы с Украиной, но, тем не менее, – это было бы прекрасно, если собрать губернаторов четырех областей, через которые проходит этот маршрут, и чтобы они могли договориться. Потому что вопрос земли стоит сейчас очень остро, то есть вопрос решения этих задач, которые связаны с организацией чего-то на местах, - объяснил Бессуднов.
- Вопрос организации туристического маршрута? - уточнил Путин
- Туристического маршрута и, может быть, реконструкций каких-то. Это десятилетний, двадцатилетний проект, понятно, не одного года, - сказал Александр Бессуднов.
«Прежде чем собрать губернаторов – это несложно, я с коллегами переговорю, – я ещё попрошу соответствующие ведомства Правительства, которые занимаются внутренним туризмом, должны заниматься, и по их линии пойдем, посмотрим, что там можно сделать. Я просто не готов ответить Вам, не знаю, насколько там и что требуется и какое нужно финансирование, какие там перспективы с точки зрения наполняемости самого проекта. Посмотрим, это интересно», отреагировал президент.
И вот в итоге на сайте президента РФ сообщение: «Подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии ассоциации «Российское историческое общество» и представить предложения, касающиеся организации работы по выявлению объектов культурного наследия, связанных с Белгородской засечной чертой, их государственной охране, научному изучению и дальнейшему использованию в целях развития познавательного туризма, а также по организации туристского маршрута по местам расположения объектов Белгородской засечной черты.
Срок исполнения поручения – 15 июня 2020 года.
Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, Нарышкин С.Е.»
По данным сайта «Хранители Наследия», Белгородская засечная черта – оборонительная линия, сооруженная в ходе освоения Россией т.н. «Дикого поля» во второй трети XVII века. Проходила по территории современных Сумской области Украины и Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областей России. Защищая свои южные земли от ежегодных набегов Крымского ханства, Русское государство в 1630-е годы стало отодвигать на юг линии крепостей, соединенных рвами, деревянными частоколами, валами и лесными засеками. В 1635 г. создается Козловская линия — земляной вал и крепости городов Козлова, Бельского и Челнового, Тамбова, Верхнего и Нижнего Ломова. В 1637–1638 гг. был сооружен Яблоновский вал с крепостями Усерд, Яблонов и Короча. Строительство укреплений продолжалось в 1640-е годы, и к 1654 г. из отдельных валов, засек и крепостей образовалась единая Белгородская черта.
Она начиналась у польско-литовской границы на реке Ворскле (район современного села Томаровка Белгородской области), шла на восток и, соединяя крепости Вольный, Хотмыжск, Карпов и Болховец, доходила до Белгорода. Отсюда черта поворачивала на юг вдоль Северского Донца, затем снова шла на восток и выходила к Яблоновскому валу. Далее черту продолжал Новооскольский вал с крепостями Усерда, Ольшанска и Острогожска. Далее Белгородская черта уходила к северу, соединяя крепости Коротояк, Урыв, Костенск и укрепленный Борщев монастырь. Далее от Воронежа до Козлова тянулись две линии обороны: по левому берегу рек Усмани и Воронежа шли надолбы, завалы и другие препятствия, а на правом высоком берегу стояли крепости Орлов, Усмань, Белоколодск, Романов, Сокольск и Добрый. Общая длина Белгородской черты составляла почти 800 км, из них около 140 км составляли на земляные валы. Узлами обороны черты служили 27 городов-крепостей.
Остатки земляных укреплений Белгородской черты сохранились на территории России и Украины и тянутся на десятки километров.
В Усмани, на встрече с общественниками, президент Липецкой областной научной общественной организации «Археолог» Александр Бессуднов предложил Путину возродить Великую Русскую Стену, то есть Белгородскую засечную черту, сделав ее туристическим брендом по аналогии с Великой Китайской Стеной.
«Мы встречаемся в Усмани. Город Усмань находится на Белгородской засечной черте, которая в XVII веке имела протяженность порядка 800 километров – от Тамбова и почти до Харькова. Во многих местах еще сохранились и валы, и редуты, остатки от них, и рвы, и так далее. И сегодняшняя ситуация какова? Если в XVII веке это была монолитная стена, защищающая нас от проникновения степняков, то в настоящее время это раздроблено по регионам. И конечно, это только под силу Президенту», - сказал Президенту липецкий историк и археолог.
На это Путин парировал: «Степняки теперь с нами. Чего делить-то?»
- Да, я понимаю. Вы, я знаю, поддерживаете, во-первых, археологию. Во-вторых, Вы поддерживаете и туристические направления. Это был бы прекрасный туристический маршрут вдоль этой стены – понятно, пока до границы с Украиной, но, тем не менее, – это было бы прекрасно, если собрать губернаторов четырех областей, через которые проходит этот маршрут, и чтобы они могли договориться. Потому что вопрос земли стоит сейчас очень остро, то есть вопрос решения этих задач, которые связаны с организацией чего-то на местах, - объяснил Бессуднов.
- Вопрос организации туристического маршрута? - уточнил Путин
- Туристического маршрута и, может быть, реконструкций каких-то. Это десятилетний, двадцатилетний проект, понятно, не одного года, - сказал Александр Бессуднов.
«Прежде чем собрать губернаторов – это несложно, я с коллегами переговорю, – я ещё попрошу соответствующие ведомства Правительства, которые занимаются внутренним туризмом, должны заниматься, и по их линии пойдем, посмотрим, что там можно сделать. Я просто не готов ответить Вам, не знаю, насколько там и что требуется и какое нужно финансирование, какие там перспективы с точки зрения наполняемости самого проекта. Посмотрим, это интересно», отреагировал президент.
И вот в итоге на сайте президента РФ сообщение: «Подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии ассоциации «Российское историческое общество» и представить предложения, касающиеся организации работы по выявлению объектов культурного наследия, связанных с Белгородской засечной чертой, их государственной охране, научному изучению и дальнейшему использованию в целях развития познавательного туризма, а также по организации туристского маршрута по местам расположения объектов Белгородской засечной черты.
Срок исполнения поручения – 15 июня 2020 года.
Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, Нарышкин С.Е.»
По данным сайта «Хранители Наследия», Белгородская засечная черта – оборонительная линия, сооруженная в ходе освоения Россией т.н. «Дикого поля» во второй трети XVII века. Проходила по территории современных Сумской области Украины и Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской областей России. Защищая свои южные земли от ежегодных набегов Крымского ханства, Русское государство в 1630-е годы стало отодвигать на юг линии крепостей, соединенных рвами, деревянными частоколами, валами и лесными засеками. В 1635 г. создается Козловская линия — земляной вал и крепости городов Козлова, Бельского и Челнового, Тамбова, Верхнего и Нижнего Ломова. В 1637–1638 гг. был сооружен Яблоновский вал с крепостями Усерд, Яблонов и Короча. Строительство укреплений продолжалось в 1640-е годы, и к 1654 г. из отдельных валов, засек и крепостей образовалась единая Белгородская черта.
Она начиналась у польско-литовской границы на реке Ворскле (район современного села Томаровка Белгородской области), шла на восток и, соединяя крепости Вольный, Хотмыжск, Карпов и Болховец, доходила до Белгорода. Отсюда черта поворачивала на юг вдоль Северского Донца, затем снова шла на восток и выходила к Яблоновскому валу. Далее черту продолжал Новооскольский вал с крепостями Усерда, Ольшанска и Острогожска. Далее Белгородская черта уходила к северу, соединяя крепости Коротояк, Урыв, Костенск и укрепленный Борщев монастырь. Далее от Воронежа до Козлова тянулись две линии обороны: по левому берегу рек Усмани и Воронежа шли надолбы, завалы и другие препятствия, а на правом высоком берегу стояли крепости Орлов, Усмань, Белоколодск, Романов, Сокольск и Добрый. Общая длина Белгородской черты составляла почти 800 км, из них около 140 км составляли на земляные валы. Узлами обороны черты служили 27 городов-крепостей.
Остатки земляных укреплений Белгородской черты сохранились на территории России и Украины и тянутся на десятки километров.