Спорт

20 минут назад

Футбола не будет до 31 мая

4 159
#Футбол #"Металлург"
Футбола не будет до 31 мая

Об этом предупредили липецкий «Металлург» и другие клубы.

В офис ФК «Металлург» пришёл официальный документ о продлении срока остановки на территории нашей страны всех соревнований по футболу.

Документ прислала Профессиональная футбольная лига, которая ссылается на решение вышестоящего органа – исполкома Российского футбольного Союза (РФС).

Ранее принятый запрет на проведение соревнований до 10 апреля теперь продлён до 31 мая. Это касается и первенства ПФЛ (второй дивизион), в котором выступает липецкий «Металлург».

При этом РФС и ПФЛ призвали клубы не расторгать раньше времени контракты с футболистами и тренерами, а в случае их окончания – рассмотреть вопрос о продлении до официального окончания сезона 2019/20. Спортсменов, наставников, работников клубов в свою очередь призвали воздержаться от переходов в другие команды до окончания сезона.

ПФЛ заявила, что будет информировать о процессе подготовки к возобновлению соревнований. Информацию предоставят 15 апреля, 30 апреля, 12 мая 2020 года.

Напомним, что «Металлург» в текущем сезоне занимает 2-е место в группе «Центр» второго дивизиона и имеет шансы на выход в ФНЛ. Команда отстаёт всего на 2 очка от лидирующего брянского «Динамо», которое должна ещё принять на своём поле. По первоначально утверждённому календарю «матч года» в Липецке должен был пройти 19 апреля.

4 159
#Футбол #"Металлург"

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Был один футболист

5 минут назад
из прокурорских. И того уволили недавно))). Кочевников или Кожавнуков?
ответить

Инквизитор

12 минут назад
А он разве был?
ответить

Ирацибета Мрамореальская

13 минут назад
Его вообще нет!!!
ответить

Перри Мейсон

15 минут назад
Дык мне пох...)))
ответить

Еще в рубрике

Стадион «Металлург» уже мог бы принимать матчи, если бы не самоизоляция (ФОТО)
#Стадион
12
Стадион «Металлург» уже мог бы принимать матчи, если бы не самоизоляция (ФОТО)

сегодня, 12:12

Спорт
Сидим дома и держим себя в форме
#сидимдома #тренировка #фитнес
3
Сидим дома и держим себя в форме

01.04.2020 08:32

Общество
Какой главный вид спорта на карантине? Конечно, шахматы!
#Шахматы
8
Какой главный вид спорта на карантине? Конечно, шахматы!

30.03.2020 14:27

Спорт
Игроки мини-футбольного клуба отправились на самоизоляцию
#Мини-футбол
2
Игроки мини-футбольного клуба отправились на самоизоляцию

29.03.2020 10:18

Спорт
Вирусу назло: 71-летний липчанин выиграл турнир силачей в Курске
#Паурлифтинг
15
Вирусу назло: 71-летний липчанин выиграл турнир силачей в Курске

29.03.2020 09:40

Спорт
Волейбольный сезон прерван. «Липецк» объявлен победителем Высшей лиги!
#Волейбол #"Липецк" #Липецк - чемпион
9
Волейбольный сезон прерван. «Липецк» объявлен победителем Высшей лиги!

28.03.2020 17:40

Спорт