Футбола не будет до 31 мая

Об этом предупредили липецкий «Металлург» и другие клубы.

В офис ФК «Металлург» пришёл официальный документ о продлении срока остановки на территории нашей страны всех соревнований по футболу.

Документ прислала Профессиональная футбольная лига, которая ссылается на решение вышестоящего органа – исполкома Российского футбольного Союза (РФС).

Ранее принятый запрет на проведение соревнований до 10 апреля теперь продлён до 31 мая. Это касается и первенства ПФЛ (второй дивизион), в котором выступает липецкий «Металлург».

При этом РФС и ПФЛ призвали клубы не расторгать раньше времени контракты с футболистами и тренерами, а в случае их окончания – рассмотреть вопрос о продлении до официального окончания сезона 2019/20. Спортсменов, наставников, работников клубов в свою очередь призвали воздержаться от переходов в другие команды до окончания сезона.

ПФЛ заявила, что будет информировать о процессе подготовки к возобновлению соревнований. Информацию предоставят 15 апреля, 30 апреля, 12 мая 2020 года.

Напомним, что «Металлург» в текущем сезоне занимает 2-е место в группе «Центр» второго дивизиона и имеет шансы на выход в ФНЛ. Команда отстаёт всего на 2 очка от лидирующего брянского «Динамо», которое должна ещё принять на своём поле. По первоначально утверждённому календарю «матч года» в Липецке должен был пройти 19 апреля.