Слияние двух футбольных школ в одну – это благо?

Во всяком случае, такова официальная позиция мэрии Липецка.

Напомним, речь идёт о слиянии двух футбольных школ – ФК «Металлург» и ДЮСШ № 12 в одну. У этой идеи есть и сторонники и противники, причем петицию против оптимизации в Интернете только за вчерашний день подписали более 150 человек (количество подписей уже перевалило за 30). В пресс-релизе указано, что окончательное решение будет принято с учётом мнения большинства, а объединение назвали «возможным».

Приводим текст пресс-релиза полностью.

«Возможное объединение спортшколы №12 и школы футбольного клуба «Металлург» обсуждали в городской администрации.

В совещании приняли участие глава Липецка Евгения Уваркина, её заместитель Евгений Павлов, начальник управления физкультуры и спорта Липецкой области Михаил Маринин, председатель региональной общественной организации «Федерация футбола» Дмитрий Павлов, руководитель спортшколы №12 Илья Зиянгиров, и.о. генерального директора ФК «Металлург» Владимир Зеновкин, директор стадиона «Металлург» Александр Домнышев, а также директор благотворительного фонда «Милосердие», социального партнёра НЛМК, Евгения Донских.

Участники встречи обсудили все проблемные вопросы – от финансирования до подготовки будущих футболистов – и пришли к выводу, что возможное объединение не станет причиной ухудшения ситуации в сфере детского спорта, скорее наоборот. Идея призвана повысить качество тренировочного процесса, сформировать высокопрофессиональный тренерский состав из числа специалистов двух школ.

Перед руководством спортивных образовательных учреждений уже стоит задача оценить штат преподавателей и выбрать лучших. Кроме того, все, кто работают с детьми, будут регулярно проходить обучение и аттестацию, подтверждать и повышать свою квалификацию. Подготовка детей будет проходить на базе муниципальной школы. Её финансирование будет вестись сразу из двух источников – городского бюджета и средств Новолипецкого металлургического комбината. Количество воспитанников останется прежним. Заниматься ребята будут также бесплатно. Муниципальное учреждение позволит всем желающим сразу после школы попадать в «молодёжку», а затем – в профессиональные команды. В результате большее число ребят получит возможность профессионального спортивного развития. При этом молодёжная и взрослая школы продолжат функционировать при футбольном клубе «Металлург».

Идея возможного объединения – сократить лишние расходы, которые сегодня идут на выполнение сдвоенных функций, обеспечить более строгий контроль за работой учреждения, но главное — повысить качество тренировочного процесса. Так или иначе, уже в ближайшее время её обсудят с руководящим и тренерским составами спортивных школ. После чего состоятся встречи с родителями юных футболистов. Окончательное решение планируют принять с учётом мнения большинства».



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