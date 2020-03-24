Оптимизация или оптимизец – что творится в липецком футболе?

Две главные футбольные школы Липецка хотят слить в одну. Это не нравится очень многим.

В Липецке, похоже, разгорается скандал, и связан он с модным словом «оптимизация», которая на этот раз готова затронуть две ведущие футбольные школы региона – школу липецкого «Металлурга» и городскую ДЮСШ №12.

Если говорить коротко, то две школы хотят объединить в одну. Мнения спортивной общественности по этому вопросу решительно разделились: одни кричат «Ура!», другие считают, что такое объединение просто убьет «спорт №1» в регионе.

Из истории вопроса

Две школы работали в Липецке много десятилетий. И здорово дополняли при этом друг друга. Функции у них были совершенно разные.

Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва ФК «Металлург» собирала наиболее талантливых ребят, туда принимали по специальному конкурсу. Именно СДЮШОР была «кузницей кадров» для профессионального клуба «Металлург», воспитанники школы выступали в чемпионатах страны и, к слову, трижды их выигрывали. «Металлург» (Липецк) – чемпион СССР или России – согласитесь, это звучит мощно!

У ДЮСШ №12 задачи были другими – в первую очередь, массовость. Туда мог придти мальчишка лет в 15, внезапно «заболевший» футболом – готовить профессионала в этом возрасте уже поздно, но подросток играл в футбол для себя, рос крепким и здоровым. Никому в этой школе никогда не отказывали в приёме.

При этом школы активно взаимодействовали друг с другом: тот, кто начинал показывать отличную игру в ДЮСШ №12, мог пойти на повышение – в школу «Металлурга». И таких примеров в Липецке десятки.

- Мы отлично взаимодействовали друг с другом, - вспоминает руководивший ДЮСШ №12 много лет ветеран липецкого тренерского цеха Виктор Шамаев, - Каждая школа имела свою специфику, но тренеры обменивались опытом, мы рекомендовали в «Металлург» своих сильнейших воспитанников. Взаимопонимание было полным! Все мы в итоге работали на благо липецкого футбола, который десятилетиями держался на своих местных воспитанникам!

И вот эту систему решили сломать – пришла оптимизация.

Петиция, письма с протестами

За последние несколько дней GOROD48 поговорил, наверное, с двумя-тремя десятками родителей обеих школ, а также тренерами и представителями футбольной общественности. Наше наблюдение – противников у объединения гораздо больше, чем сторонников.

В Интернете уже составили петицию против оптимизации, которую подписали более 150 человек – видимо, не все о ней пока узнали, но число «подписантов» растёт.

Любопытно, что свои подписи поставили и многие лучшие выпускники школы, включая тех, кто сейчас играет в других клубах, даже выше по уровню, чем ФК «Металлург». Так, под уже петицией можно увидеть «автографы» Дениса Пояркова («Мордовия», Саранск, ФНЛ), Александра Кобзева («КамАЗ», Набережные Челны), действующих футболистов «Металлурга» Александра Викторова, Руслана Ахвледиани и других. Лучшие выпускники протестуют наравне со всеми…

«Мы, родители и воспитанники, выпускники СДЮШОР АНО "Металлург" выражаем свое несогласие с фактом объединения нашей школы с ДЮСШ № 12, потому что это неизбежно отразится на качестве и уровне подготовки наших детей. Так же произойдет распад сыгранных команд, что пошатнет хрупкую детскую психику наших детей. Мы привели своих детей в СДЮШОР АНО "Металлург", чтобы в дальнейшем связать свою жизнь с ФК "Металлург". Мы считаем, что спорт в Липецкой области нужно развивать, а не оптимизировать. Две школы отдельные друг от друга, нужны Липецкой области. Мы гордимся СДЮШОР АНО "Металлург", гордимся ее выпускниками. Наши дети мечтают стать профессиональными футболистами и выпускниками СДЮШОР АНО "Металлург"! Помогите нам осуществить детскую мечту», - так начинается петиция, с полной версией которой можно познакомиться здесь.

Кроме того, родители собирают подписи не только в Интернете, обращаются к депутатам различных уровней. Один из них – депутат липецкого городского Совета Александр Ушаков (КПРФ), на избирательном округе которого находится стадион «Металлург». К нему пришло письмо с просьбой посодействовать остановке оптимизации, которое уже подписало больше 30 родителей, и, по словам народного избранника, подписей с каждым днём становится всё больше.

Кому это нужно?

Инициатором идеи объединения в футбольных кругах называют нового руководителя ДЮСШ №12 Илью Зиянгирова, до этого работавшего в ФК «Металлург». В клубе Илья Зиянгиров отвечал, в числе прочего, за привлечение спонсорских денег. По данным Контрольно-Счётной палаты Липецкой области (имеются у редакции), за 7 месяцев 2019 года клуб заработал 951 тысячу рублей, а на зарплату, премирование и страховые отчисления на работников, занятых в сфере «зарабатывания», потратил 1 миллион 126 тысяч рублей.

«Вот это коммерческая деятельность! Вот это эффективность! Тратим на работников больше, чем зарабатываем! При таком странном подходе даже если бы «Металлург» вовсе прекратил работу по привлечению средств, то он все равно остался бы в плюсе», - писали зимой в письме на имя руководителей города и области представители липецкой футбольной общественности. Подписали письмо (имеется в распоряжении редакции) и легенды «Металлурга», некоторые из которых являлись тогдашними коллегами Зиянгирова по клубу.

Зиянгирова в клубе называют ставленником бывшего генерального директора Антона Копышова. Копышов летом ушел из клуба, а Зиянгиров остался – преемником своего бывшего патрона в кресле гендиректора ФК «Металлург» ему стать не удалось. И тогда он и начал продвигать по властным кабинетам «реформы липецкого футбола изнутри».

GOROD48 попытался связаться с Ильей Зиянгировым и задать ему вопросы об объединении. Мы звонили дважды: сначала новый директор попросил «перезвонить» через пару часов, а затем и вовсе отказался разговаривать.

Мы могли стать центром региональной подготовки, а что будет теперь?

Позицию тренеров школы «Металлурга» нам высказал директор школы Виктор Лысковцев. Об этом человеке можно сказать так – самый успешный тренер за всю историю липецкого футбола. Даже наставник «Металлурга» Сергей Машнин в свое время занимался у него. А еще Лысковцев – вчитайтесь! – умудрялся готовить в Липецке в Липецке игроков для юношеских и молодёжных сборных СССР и России!

- В последнее время у нас наметилась блестящая перспектива – стать одним из региональных Центров подготовки юных футболистов в России. Таких центров всего четыре в России – в Краснодаре, Ижевске, Ростове-на-Дону и Тамбове. Во всех городах, кроме Ижевска, уже есть команды Премьер-Лиги! Мы могли бы стать пятым центром! К нам приезжала комиссия во главе с бывшим директором Академии московского «Локомотива» Алексеем Щиголевым, которая высоко оценила наши шансы! Это дало бы колоссальные возможности: к нам приезжали бы специалисты Российского футбольного Союза (РФС), наши тренеры проходили бы обучение и аттестации в ведущих центрах и академиях страны. Это вывело бы работу совершенно на другой уровень! Мальчишкам, которые хотят максимально качественного футбольного образования, не прилось бы больше уезжать из Липецка в другие города! Увы, но решение об объединении школ, по всей видимости, торпедирует эту благую идею.

Позиция тренеров и их подписи против объединения – ниже.





«Странно всё это, информации – ноль»

Информации о слиянии школ по прежнему мало. Что будет с детьми? Что будет с детьми, родители которых наиболее активно протестуют против объединения? Кто из тренеров продолжит работу и сколько их будет? Официально нам не дали ответа на эти вопросы.

- И нас тоже водят за нос, ничего не говорят, - возмущается Наталья Ф., мама одного из юных воспитанников. - Предлагают потерпеть, уверяют, что сообщал позже и «все будет нормально». Почему это объединение идёт как-то кулуарно, тайно? Почему нет дорожной карты, общественного обсуждения? Почему людям или не дают высказаться или не слушают их мнения. Почему один человек, проторивший дорожку к власти, решает за всех?

- Те же самые вопросы мне задавали родители на собрании, которое прошло недавно в ДЮСШ №12. Никому ничего толком не говорят, - добавляет депутат Александр Ушаков, - Я переадресовал их Зиянгирову, но он, как мне показалось, был не очень раз нашей встрече – как то съежился и тоже ничего не ответил.

Александр Ушаков направил депутатский запрос на имя начальника областного управления по физкультуре и спорту Михаила Маринина с просьбой организовать встречу всех заинтересованных лиц, и в частности, раскрыть планы «оптимизаторов».

Зиянгиров хотел сделать платными занятия у всех школьников?

Михаил Маринин сейчас находится между двух огней. На него рисуют карикатуры в социальных сетях – рядом с прыгающим Зиянгировым по гробу с надписью «Липецкий футбол». Но это, на наш взгляд, зря. По информации GOROD48 Маринин изначально не был горячим сторонником объединения.

И он оказался единственным, кто дал нам хоть какую-то информацию.

- Могу вас заверить, что всех детей, что занимаются сейчас в двух школах, сохранят и в объединенной школе, - обнадежил он.

- Ходят слухи, что занятия теперь будут платными?

- Зиянгиров выступал с таким предложением. Но областная власть заняла другую позицию: все кто занимается бесплатно сейчас, не будут платить и в дальнейшем.

- А каких тренеров оставят, каких – нет?

- Будет создана специальная комиссия из представителей объединенной школы, футбольной общественности, областного управления, городского департамента. Они выберут достойных….

Вот, собственно, всё, что удалось выяснить на данный момент. Вопросов больше. Например, источники в ДЮСШ «Металлурга» и ДЮСШ №12 сообщили нам, что разговоры с некоторыми тренерами уже идут – чтобы поддержали идею объединения в обмен на будущие рабочие места. А как же тогда комиссия? Неужели окажется фикцией и будет проводить заседание для галочки? И как реагировать на набирающий силу протест родителей? Игнорировать?

И ещё. Те, кто поддерживают в социальных сетях идею объединения, заявляют, что от школы «Металлурга» якобы отказывается Новолипецкий комбинат. Мы задали этот вопрос представителям НЛМК, на что получили краткий ответ:

- Объединение двух школ – это инициатива мэрии, - сказали нам. И посоветовали обратиться в администрацию города….

Мы будем следить за развитием событий.