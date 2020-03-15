Спорт

59 минут назад

Липецкий боксёр-тяжеловес выиграл турнир в Твери и стремится на первенство мира

1 278
#Бокс #Альберт Масякин #Богдан Ракич
Липецкий боксёр-тяжеловес выиграл турнир в Твери и стремится на первенство мира

После перехода в категорию свыше 91 кг Богдан Ракич только выигрывает.

Липецкий боксёр Богдан Ракич стал победителем Всероссийского турнира в Твери памяти мастера спорта СССР Виталия Карелина.

22-летний Ракич недавно перешёл в супертяжулую весовую категорию – свыше 91 кг, и в ней одержал победу уже на вторых своих соревнованиях. Месяц назад, дебютировав в супертяжах, он выиграл турнир класса «А» в подмосковных Люборцах.

На этот раз Ракичу пришлось провести два боя. В полуфинале он оказался сильнее Даниила Ермакова, а в бою за «золото» победил Олега Биржева из Тулы, причём в обоих боях судьи единогласно отдали победу нашему земляку.

К слову, награждал призёров знаменитый советский боксёр – проживающий в Воронеже обладатель Кубка мира-1981 в супертяжелой категории представитель Совета чемпионов Федерации бокса России Валерий Абажжян.

В ближайших планах воспитанника ОК СШОР и известного липецкого тренера Альберта Масягина, а также ученика 4-го курса инженерно-строительного факультета ЛГТУ выступление в чемпионате России среди студентов, которое должно открыться 17 марта в Аксае Ростовской области, если его не отменят из-за карантина. Там планируют разыграть путёвки на чемпионат мира среди студентов.

В Твери выступали ещё два липецких боксёра. Магаррам Хиялов (64 кг) и Дмитрий Брежнев (75 кг) выиграли по одному бою, но уступили в следующих поединках, остановившись на стадии ¼ финала.

Фото из архива Богдана Ракича.

1 278
#Бокс #Альберт Масякин #Богдан Ракич

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

111

15 минут назад
какой абажжян? такого боксера не было.
ответить

Еще в рубрике

Главный приз турнира по бильярду в Чаплыгине достался мастеру спорта из Тамбова (ФОТО)
#Бильярд
2
Главный приз турнира по бильярду в Чаплыгине достался мастеру спорта из Тамбова (ФОТО)

сегодня, 10:12

Спорт
Мини-футбол: поражение за поражением и новое падение в турнирной таблице
#Мини-футбол
8
Мини-футбол: поражение за поражением и новое падение в турнирной таблице

вчера, 19:01

Спорт
В первом матче в Турции «Металлург» попал под разогнавшегося лидера «Запада»
#Футбол #"Металлург" #сборы в Турции
16
В первом матче в Турции «Металлург» попал под разогнавшегося лидера «Запада»

вчера, 18:14

Спорт
Последний матч сезона МХК «Липецк» проиграл без зрителей
3
Последний матч сезона МХК «Липецк» проиграл без зрителей

вчера, 10:36

Спорт
«Психанули и взяли реванш в Брянске»
#Баскетбол #"МицуБаскет"
12
«Психанули и взяли реванш в Брянске»

09.03.2020 19:51

Спорт
Кажется, шутку липчанина повторил сам Криштиану Роналду (ФОТО, ВИДЕО)
#Футбол #Антон Заболотный
4
Кажется, шутку липчанина повторил сам Криштиану Роналду (ФОТО, ВИДЕО)

09.03.2020 19:13

Спорт