Липецкий боксёр-тяжеловес крушил соперников в Люберцах

Богдан Ракич перешёл в супертяжи и мечтает о чемпионате мира.

Липецкий боксёр Богдан Ракич стал победителем юбилейного 30-го Всероссийского турнира класса «А» по боксу в подмосковных Люберцах памяти мастеров спорта Юрия Капитонова, Владимира Кузина и Заслуженного тренера России Александра Щедеркина.

Воспитанник областной комплексной спортивной школы впервые выступал в супертяжелой весовой категории – свыше 91 кг, но, тем не менее, выиграл все три своих боя. В первом из них он победил Дамила Шарафутдинова из Нижнего Новгорода, а в полуфинале единогласным решением судей превзошёл рязанского бойца Илью Руденко. Оба соперника являются мастерами спорта России.

Как ни странно, легче всего Ракичу пришлось в финале. Здесь ему противостоял Рашид Исмаилов из Подмосковья, но бой не продлился и одного раунда: судьи остановили встречу, зафиксировав победу липчанина за явным преимуществом.

Ста победителем в Люберцах, Богдан Ракич подтвердил звание мастера спорта. В ближайших планах ученика тренера Альберта Масякина и четверокурсника инженерно-строительного факультета ЛГТУ участие в чемпионате России среди студентов16-23 марта в Аксае Ростовской области. Там будут разыгрываться места в студенческой сборной России и возможность выступить в первенстве мира.





Богдан и знаменитый боец Александр Емельяненко.