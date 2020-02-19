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Липецкий боксёр-тяжеловес крушил соперников в Люберцах

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#Бокс #Альберт Масякин #Богдан Ракич
Липецкий боксёр-тяжеловес крушил соперников в Люберцах

Богдан Ракич перешёл в супертяжи и мечтает о чемпионате мира.

Липецкий боксёр Богдан Ракич стал победителем юбилейного 30-го Всероссийского турнира класса «А» по боксу в подмосковных Люберцах памяти мастеров спорта Юрия Капитонова, Владимира Кузина и Заслуженного тренера России Александра Щедеркина.

Воспитанник областной комплексной спортивной школы впервые выступал в супертяжелой весовой категории – свыше 91 кг, но, тем не менее, выиграл все три своих боя. В первом из них он победил Дамила Шарафутдинова из Нижнего Новгорода, а в полуфинале единогласным решением судей превзошёл рязанского бойца Илью Руденко. Оба соперника являются мастерами спорта России.

Как ни странно, легче всего Ракичу пришлось в финале. Здесь ему противостоял Рашид Исмаилов из Подмосковья, но бой не продлился и одного раунда: судьи остановили встречу, зафиксировав победу липчанина за явным преимуществом.

Ста победителем в Люберцах, Богдан Ракич подтвердил звание мастера спорта. В ближайших планах ученика тренера Альберта Масякина и четверокурсника инженерно-строительного факультета ЛГТУ участие в чемпионате России среди студентов16-23 марта в Аксае Ростовской области. Там будут разыгрываться места в студенческой сборной России и возможность выступить в первенстве мира.

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Богдан и знаменитый боец Александр Емельяненко.

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#Бокс #Альберт Масякин #Богдан Ракич

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