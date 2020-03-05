Общество

53 минуты назад

Женщин 8 марта поздравят в роддоме

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#8 марта #
Женщин 8 марта поздравят в роддоме

Елецкая молодежь придет к в роддом с подарками, эксклюзивными открытками и цветами.

8 марта в елецком роддоме пройдет уже традиционная акция, приуроченная к Международному женскому дню. Матерей поздравит с праздником молодежный актив Ельца.

- Мы ходим в роддом на 8 Марта порядка 6-7 лет подряд. В этот день мы поздравляем женщин, дарим им цветы и эксклюзивные открытки. Их к празднику рисует елецкая детвора. Мы оцифровываем эти рисунки и создаем из них открытки. В этом году мы поздравим примерно 50-60 пациенток роддома, - рассказал GOROD48 куратор акции Владимир Хабибулин.

Помимо цветов и открыток, женщины получат подарки. Тем, кто уже родил, подарят необходимые для малыша вещи. А те, кто только ждет ребенка, - подарочные сертификаты в магазины косметики.
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#8 марта #

Комментарии (2)

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Перри Мейсон

14 минут назад
А зачем вообще дети нужны ?!, Медицины нет ,образования нет, работы нет ,будущего нет и зачем их рожать ??!.
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Перри Мейсон

34 минуты назад
А я своей старухе, в своё время, в роддом принес не букет , а венок. И пластмассовые тюльпаны. Два... тульпана.
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