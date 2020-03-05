Женщин 8 марта поздравят в роддоме

Елецкая молодежь придет к в роддом с подарками, эксклюзивными открытками и цветами.

8 марта в елецком роддоме пройдет уже традиционная акция, приуроченная к Международному женскому дню. Матерей поздравит с праздником молодежный актив Ельца.



- Мы ходим в роддом на 8 Марта порядка 6-7 лет подряд. В этот день мы поздравляем женщин, дарим им цветы и эксклюзивные открытки. Их к празднику рисует елецкая детвора. Мы оцифровываем эти рисунки и создаем из них открытки. В этом году мы поздравим примерно 50-60 пациенток роддома, - рассказал GOROD48 куратор акции Владимир Хабибулин.



Помимо цветов и открыток, женщины получат подарки. Тем, кто уже родил, подарят необходимые для малыша вещи. А те, кто только ждет ребенка, - подарочные сертификаты в магазины косметики.