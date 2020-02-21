Общество
сегодня, 13:55
Осторожно: фальсификат! В молочной продукции из автолавок не нашли молока
61 1600
Это вам немолоко! Но липчане продолжают покупать несыр, немасло и нетворог из-за дешевизны суррогатов.
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Бороться с автолавками в мэрии Липецка взялись несколько лет назад. Чиновники ходили в рейды против торгашей на колесах всегда с большой помпой. Под телекамеры бравые работники ЛГЭКа, охраняемые полицейскими патрулями, обрубали автомобилям с провизией электричество (автолавки обычно запитаны либо от жилых домов, либо от столбов уличного освещения), а представители власти рассказывали о непримиримой борьбе, объявленной мэрией и администрацией области незаконной уличной торговле. Но у каждой пиар-акции есть конец, и через час после отъезда от автолавок полиции, чиновников и СМИ коммерсанты-нелегалы возобновляли деятельность.
Сегодня СМИ были еще раз приглашены на такое мероприятие. Начальник отдела административной практики и контроля управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Людмила Некрасова под камеры распекала продавца такой автолавки на улице Космонавтов. Мол, где контрольно-кассовый аппарат? Где маркировка товара?
- Не бейте мне по рукам! - периодически говорила чиновница продавщице, пытающейся закрыться в своей лавочке.
Пока Людмила Некрасова хорошо поставленным голосом рассказывала журналистам о результатах проверки Роспотребнадзора, не нашедшем в молочке автолавок молока, а только пальмовое масло, к фургончику продолжали подходить горожане, чтобы купить «вкусненького творожка». Питаться таким творожком - все равно что жевать церковную свечку. Вторая причина того, что сюда не зарастает народная тропа, - дешевизна товара. Ну как тут не вспомнить Шнура с его знаменитой песней «Любит наш народ всякое говно»!
А сколько таких автолавок в Липецке? Чиновники считаю, что порядка пятнадцати. Но и четыре года назад их было ровно 15! И все они еще тогда работали с нарушением закона!
Во-первых, собственники «ГАЗелей», «ооошки» с разными названиями, часто зарегистрированы на краях карты Липецкой области и не известно, есть ли вообще такие организации. Во-вторых, автолавки торгует молочкой и кондитеркой неизвестного происхождения и качества. В-третьих, неизвестно, имеются ли у продавцов автомобилей санкнижки и документы, свидетельствующие о работе «вбелую». В-четвертых, автолавки часто установлены в нарушение Правил дорожного движения прямо на остановках. В-пятых, автомобили с провизией подключены к городской уличной электросети без какого-либо договора с ЛГЭКом и МКП «Липецкгорсвет». Ну и, наконец, ни эта, ни другие 14 автолавок не входят в схему нестационарных объектов уличной торговли мэрии.
Игорь Луговой
Сегодня СМИ были еще раз приглашены на такое мероприятие. Начальник отдела административной практики и контроля управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Людмила Некрасова под камеры распекала продавца такой автолавки на улице Космонавтов. Мол, где контрольно-кассовый аппарат? Где маркировка товара?
- Не бейте мне по рукам! - периодически говорила чиновница продавщице, пытающейся закрыться в своей лавочке.
Пока Людмила Некрасова хорошо поставленным голосом рассказывала журналистам о результатах проверки Роспотребнадзора, не нашедшем в молочке автолавок молока, а только пальмовое масло, к фургончику продолжали подходить горожане, чтобы купить «вкусненького творожка». Питаться таким творожком - все равно что жевать церковную свечку. Вторая причина того, что сюда не зарастает народная тропа, - дешевизна товара. Ну как тут не вспомнить Шнура с его знаменитой песней «Любит наш народ всякое говно»!
А сколько таких автолавок в Липецке? Чиновники считаю, что порядка пятнадцати. Но и четыре года назад их было ровно 15! И все они еще тогда работали с нарушением закона!
Во-первых, собственники «ГАЗелей», «ооошки» с разными названиями, часто зарегистрированы на краях карты Липецкой области и не известно, есть ли вообще такие организации. Во-вторых, автолавки торгует молочкой и кондитеркой неизвестного происхождения и качества. В-третьих, неизвестно, имеются ли у продавцов автомобилей санкнижки и документы, свидетельствующие о работе «вбелую». В-четвертых, автолавки часто установлены в нарушение Правил дорожного движения прямо на остановках. В-пятых, автомобили с провизией подключены к городской уличной электросети без какого-либо договора с ЛГЭКом и МКП «Липецкгорсвет». Ну и, наконец, ни эта, ни другие 14 автолавок не входят в схему нестационарных объектов уличной торговли мэрии.
Игорь Луговой
61 1600
Злодей
Ваш
Animal planet
$$$
Перри Мейсон
Ты клон
Студгородок,26
Перри Мейсон
Приятного аппетита
При