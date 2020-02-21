Общество

сегодня, 13:55

Осторожно: фальсификат! В молочной продукции из автолавок не нашли молока

61 1600
#уличная торговля
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Осторожно: фальсификат! В молочной продукции из автолавок не нашли молока

Это вам немолоко! Но липчане продолжают покупать несыр, немасло и нетворог из-за дешевизны суррогатов.

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Бороться с автолавками в мэрии Липецка взялись несколько лет назад. Чиновники ходили в рейды против торгашей на колесах всегда с большой помпой. Под телекамеры бравые работники ЛГЭКа, охраняемые полицейскими патрулями, обрубали автомобилям с провизией электричество (автолавки обычно запитаны либо от жилых домов, либо от столбов уличного освещения), а представители власти рассказывали о непримиримой борьбе, объявленной мэрией и администрацией области незаконной уличной торговле. Но у каждой пиар-акции есть конец, и через час после отъезда от автолавок полиции, чиновников и СМИ коммерсанты-нелегалы возобновляли деятельность.

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Сегодня СМИ были еще раз приглашены на такое мероприятие. Начальник отдела административной практики и контроля управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Людмила Некрасова под камеры распекала продавца такой автолавки на улице Космонавтов. Мол, где контрольно-кассовый аппарат? Где маркировка товара?

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- Не бейте мне по рукам! - периодически говорила чиновница продавщице, пытающейся закрыться в своей лавочке.

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Пока Людмила Некрасова хорошо поставленным голосом рассказывала журналистам о результатах проверки Роспотребнадзора, не нашедшем в молочке автолавок молока, а только пальмовое масло, к фургончику продолжали подходить горожане, чтобы купить «вкусненького творожка». Питаться таким творожком - все равно что жевать церковную свечку. Вторая причина того, что сюда не зарастает народная тропа, - дешевизна товара. Ну как тут не вспомнить Шнура с его знаменитой песней «Любит наш народ всякое говно»!

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А сколько таких автолавок в Липецке? Чиновники считаю, что порядка пятнадцати. Но и четыре года назад их было ровно 15! И все они еще тогда работали с нарушением закона!

Во-первых, собственники «ГАЗелей», «ооошки» с разными названиями, часто зарегистрированы на краях карты Липецкой области и не известно, есть ли вообще такие организации. Во-вторых, автолавки торгует молочкой и кондитеркой неизвестного происхождения и качества. В-третьих, неизвестно, имеются ли у продавцов автомобилей санкнижки и документы, свидетельствующие о работе «вбелую». В-четвертых, автолавки часто установлены в нарушение Правил дорожного движения прямо на остановках. В-пятых, автомобили с провизией подключены к городской уличной электросети без какого-либо договора с ЛГЭКом и МКП «Липецкгорсвет». Ну и, наконец, ни эта, ни другие 14 автолавок не входят в схему нестационарных объектов уличной торговли мэрии.

Игорь Луговой
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61 1600
#уличная торговля
3

Комментарии (61)

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Злодей

1 минуту назад
В народе эти автолавки называют краснинскими .все знают про них,но чиновники только бабушек умеют гонять,а на эти автолавки кишка тонка.одна из них стоит на тракторном,на площади клименкова.это позор.
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Ваш

4 минуты назад
Студгородок,26, это хипстеры фанаты Лехи
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Animal planet

6 минут назад
Сейчас только продукции Лебедянь молоко можно доверять и Вкуснотеево. Ну разумеется Мичурино молоко все конкуренции. Остальное сплошная хрень.
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$$$

11 минут назад
Студгородок,26, а Ярик как там?
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Перри Мейсон

12 минут назад
Студгородок,26, это люди старой закалки. А они коммунисты?)))
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Ты клон

13 минут назад
Перри Мейсон,
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Студгородок,26

14 минут назад
У нас синяки с молодоженки водку жрут и запивают яблочным уксусом и еще кряхтят
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Перри Мейсон

14 минут назад
Падла, в магазинах масПо стоит дешевле масЛа. И если у покупателя создаётся ложное представление, что это одно и то же, и "зачем платить больше", то голова у него как раз только для того чтобы в неё есть ПВХ-творожок)))
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Приятного аппетита

15 минут назад
Липчанин, В молочных продуктах, это масло развесное, творог, сметана, молоко имеется большое процент содержания пальмового масла. Учитывая, что у нас сейчас на руках есть исследование, мы направили это в управление Роспотребнадзора, управление будет принимать соответствующие меры, будет привлекать к ответственности лиц, которые осуществляют торговлю некачественными продуктам
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При

16 минут назад
Королёве такого не было...
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