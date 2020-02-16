«Лыжня России-2020»: заклинивший пистолет, дисквалификация лидеров и победа 51-летнего мастера

Всё самое интересное, чем запомнилась сегодняшняя гонка.

Победителем липецкого областного этапа 36-й Всероссийской гонки «Лыжня России» стал 51-летний Игорь Глушков, мастер спорта России и неоднократный чемпион страны по леже-роллерам.

GOROD48 побывал сегодня в районе базы отдыха «Алые Паруса» и собрал все интересное, чем запомнился массовый старт.

2 тысячи участников теплой зимой-2020

«Лыжня России» в Липецке должна была состояться еще неделю назад, но ее пришлось переносить по нетривиальной причине – нехватке снега зимой. Сегодня с утра тоже была плюсовая температура, из-за чего за судьбу гонки организаторам пришлось поволноваться. Но она все-таки состоялась теплой зимой-2020, что само по себе уже немало.

Хотя такой массовости, как в прежние годы, когда главный старт собирал по 7-8 тысяч участников, на этот раз ждать не приходилось. Непрекращающаяся оттепель оттолкнула от «Лыжни» даже бывалых участников. Из-за этого за час до старта можно было наблюдать необычную картину: зарегистрироваться и получить стартовый номер, а заодно и фирменную шапочку можно было без всяких очередей.





Ближе к старту народу прибавилось и около 2-х тысяч участников на старт все-таки вышли – это на уровне прошлого года.

Знаменитости

Зато спортивных знаменитостей сегодня в районе «Алых Парусов» было немало. Это фото мы сделали перед гонкой.





(Слева направо): Старший тренер сборной Липецкой области по вольной борьбе мастер спорта Сергей Конопкин, Заслуженный мастер спорта 3-кратный чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Красичков, мастер спорта международного класса многократный чемпион России по кикбоксингу Николай Болотников, работник ОК СШОР мастер спорта по боксу Олег Толмачёв.

А еще – экс-начальник управления по физической культуре и спорту, ныне директор областной детско-юношеской адаптивной спортивной школы Владимир Дементьев, помощник генерального директора ФК «Металлург» один из самых уважаемых людей в липецком спорте Николай Хрипунков.





Николай Хрипунков

А так же участница двух Олимпиад (1996 и 2000 гг.) Вера Почитаева (академическая гребля), обладательница Кубка Европы по дзюдо Екатерина Душкина (Тихонова), директор стадиона «Металлург» Александр Домнышев, директор спортивной школы №9 Юрий Шкарин и многие-многие другие.

Областную власть представлял начальник управления по физической культуре и спорту Михаил Маринин. Рядом с ним на специально приготовленной сцене стоял руководитель Избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов – что характерно, в полном лыжном облачении. После церемонии открытия Алтухов удалился на лыжню и лично принял участие в массовой гонке.





Михаил Маринин и Юрий Алтухов

Выступавший от имени администрации города Липецка вице-мэр Евгений Павлов напомнил участникам и зрителям, что в этом году вся наша страна празднует 75-летие Великой Победы, без которой не было бы у нас свободного и мирного неба над головой и, соответственно, таких спортивных праздников, как этот.





Евгений Павлов

А участница Олимпийских Игр-2016 Татьяна Барсук зачитала собравшимся приветственное письмо от Президента РФ Владимира Путина.







Пистолет всегда заклинивает не вовремя

Стартовый выстрел из пистолета должен был дать председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин, да вот беда – пистолет заклинило в самый неподходящий момент. В итоге участников оповестили о старте с помощью… звука фейерверка, по залпу которого толпа участников ринулась на трассу.





Впрочем, всё это лучше, чем в прошлом году, когда старт неожиданно дали на 8 минут раньше, когда ведущие гонщики еще заканчивали разминку рядом с лыжнёй, и им пришлось бросаться в гущу уже ехавших участников, чтобы быстро разыскать свои лыжи, одеться и включиться в борьбу. Один из таких «опоздавших» Дмитрий Смольянинов и выиграл гонку год назад.







Дисквалификация

На этот раз Смольянинов вновь участвовал в гонке, как и остальные ведущие лыжники Липецкой области. И не случайно, победа на самой престижной дистанции 10 км разыгрывалась между профессионалами.

GOROD48 перед стартом предсказывал чемпионство многократному победителю «Лыжни России» Андрею Пашину. Наш фаворит действительно финишировал раньше всех. И даже успел дать интервью GOROD48, как победитель-2020, но затем от судей пришла информация, что... двух гонщиков дисквалифицировали – Пашина и прошлогоднего чемпиона Смолянинова.







В этот момент Пашин еще думал, что он - чемпион.



Как нам удалось выяснить, произошло следующее: два фаворита решили начать гонку, встав чуть впереди остальных участников. В принципе, для мастеров Пашина и Смольянинова не сыграли бы роли пара метров вперед и назад. Но формально нарушение было, и у судей появился повод не засчитывать результат фаворитов.







Дмитрий Смолянинов



Дмитрий Смольянинов объяснил свой поступок GOROD48 тем, что из-за погоды участники часто скользили, врезались в лыжи друг друга, и профессионалы решили поберечь свой инвентарь, ведь он у них не из дешёвых. В итоге результат засчитан не был.

- Нарушений на старте у многих было не мало, но решили наказать нас, профессионалов, - говорит Смольянинов, - Но обиды нет – это же не официальный турнир, а праздник. Мы пробежали в свою силу, а остальное – дело судей. Главное, что мы и в 2020 году продолжили привлекать внимание общественности к спорту, пропагандировали здоровый образ жизни. Сам результат был не очень важен.





Глушков – чемпион





В итоге победителем мужской гонки был объявлен Игорь Глушков, спортивной форме которого остается только завидовать белой завистью. Он выиграл в 51 год!





Финиш Игоря Глушкова - без лишних нервов и суеты.



- Ребята не совсем правильно себя повели, - прокомментировал победитель действия дисквалифицированных спортсменов, - Нельзя было так располагаться на старте. Вдобавок, к ним было приковано повышенное внимание, в том числе и со стороны судей. Естественно, арбитры обратили внимание на нарушение. Непонятно, на что они рассчитывали?







Игорь Глушков рассказал GOROD48, что уже три года работает тренером в Воронежской области, на малой родине бывает редко, но сегодня у него как раз выдался свободный денек и он решил выйти на старт «Лыжни России». Задачи выжать из себя все соки ради победы у него не было, но выигрышу он рад.

Итоги «Лыжни России-2020»

10 км. Мужчины

1. Игорь Глушков – 28 минут 12 секунд

2. Никита Синицын – 28:23

3. Павел Попов – 28:34

10 км Женщины

1. Надежда Ролдугина – 34:12

2. Виктория Сундеева – 36:15

3. Наталья Вепринцева – 1:02:35

5 км. Юноше (2001 г.р. и моложе)

1. Никита Савенко – 17:01

2. Роман Веберг – 17:10

3. Матвей Зыков – 17:11

5 км. Девушки (2001 г.р. и моложе)

1. Вероника Рыженкова – 19:49

2. Полина Нестерова – 20:06

3. Александра Ненахова – 22:50





