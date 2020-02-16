Главный фаворит «Лыжни России»: «По такой погоде загадывать сложно»

Для тех, кто любит следить за спортивными результатами «Лыжни России», у нас отличная новость - на старт сегодня выйдут все сильнейшие лыжники-профессионалы Липецкой области. В том числе неоднократный чемпион гонки Андрей Пашин.



- Андрей, в прошлом году вас буквально на последних метрах обошёл друг-соперник Дмитрий Смольянинов. Настраивается на реванш?



- Вы сами видите, какая погода - подтаявший снег, лёд. В таких условиях сложно что-либо загадывать. Постараюсь, а там видно будет. Что касается Смольянинова, то он жаловался, что пока не в оптимальной форме. Так что выиграть сегодня может любой.



- Пожалуй, вы скромничаете...



- Здесь будет несколько сильных гонщиков. В частности, собирался вернуться на «Лыжню России» многократный победитель Игорь Глушков (многократный чемпион России по лыже-роллерам, прим.). Заруба обещает быть серьёзной.





