Спорт

сегодня, 11:08

Главный фаворит «Лыжни России»: «По такой погоде загадывать сложно»

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#Главный фаворит «Лыжни России»
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Главный фаворит «Лыжни России»: «По такой погоде загадывать сложно»
Для тех, кто любит следить за спортивными результатами «Лыжни России», у нас отличная новость - на старт сегодня выйдут все сильнейшие лыжники-профессионалы Липецкой области. В том числе неоднократный чемпион гонки Андрей Пашин.

- Андрей, в прошлом году вас буквально на последних метрах обошёл друг-соперник Дмитрий Смольянинов. Настраивается на реванш?

- Вы сами видите, какая погода - подтаявший снег, лёд. В таких условиях сложно что-либо загадывать. Постараюсь, а там видно будет. Что касается Смольянинова, то он жаловался, что пока не в оптимальной форме. Так что выиграть сегодня может любой.

- Пожалуй, вы скромничаете...

- Здесь будет несколько сильных гонщиков. В частности, собирался вернуться на «Лыжню России» многократный победитель Игорь Глушков (многократный чемпион России по лыже-роллерам, прим.). Заруба обещает быть серьёзной.


2 1181
#Главный фаворит «Лыжни России»
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Комментарии (2)

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Отпетушитель

сегодня, 12:29
требую переименовать гонку в "Петушня России"
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Лыжник, без лыж...

сегодня, 12:16
На старт! Внимание! Мааррш!!! Ха-ха-ха...
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