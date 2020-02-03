Спорт

49 минут назад

«Лыжня России» перенесена!

4 803
#Лыжня России
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«Лыжня России» перенесена!

Погода сделала невозможным массовый забег 8 февраля.

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», назначенная на 8 февраля, переносится на более поздний срок.

Сегодня с соответствующим заявлением выступило областное управление по физической культуре и спорту. В ведомстве сообщили, что гонка не состоится в первоначально назначенный ни в Липецке, ни в Ельце, ни в одном из районов. Причина очевидна – погодные условия.

По словам одного из организаторов мероприятия, новая дата проведения забега будет утверждена позже и о ней объявят дополнительно. При этом собеседник высказал надежду, что зима-2020 все-таки позволит любителям здорового образа жизни встать на лыжи.

При этом у тех, кто уже прошёл предварительную регистрацию (в том числе on-line) или отправил коллективную заявку, право на участие в «Лыжне России» и регистрационный номер сохраняется. Повторно проходить все процедуры не будет нужно.

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Так сейчас выглядят поля под Липецком

4 803
#Лыжня России
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Комментарии (4)

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гостья

4 минуты назад
а до этого думали, а вдруг)
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Житель

8 минут назад
По снегу любой проехать сможет....
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Ясновидец

19 минут назад
Она вообще не состоится в этом году, хоть переноси - хоть не переноси. Снега не будет, увы, так же, как и зиму. Готовьтесь лучше к "Масленице"!
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Oliver

24 минуты назад
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